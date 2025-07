Przemysław Banaszak odchodzi z Górnika Łęczna, ale zostaje w Betclic I Lidze

Popularny „Bany” poprzedni sezon miał bardzo udany. Dzięki jego bramkom, a zdobył ich aż 15. Górnik niemal do samego końca rozgrywek liczył się w walce o zajęcie miejsca gwarantującego grę w barażach. Nie mogło więc dziwić, że po zakończeniu minionego sezonu 28-latek znalazł się na celowniku innych klubów. Najgłośniej było o zainteresowaniu ze strony ŁKS Łódź, mówiło się także o Wiśle Kraków. Potem pojawiły się informacje o tym, że snajper Górnika trafi do Śląska Wrocław gdzie spotka… Damiana Warchoła, a więc innego byłego zawodnika Górnika, który z Banaszakiem rozumiał się na boisku bez słów. Warchoł w poprzednim sezonie strzelił 14 bramek w zielono-czarnych barwach więc jak łatwo policzyć obaj napastnicy strzelili dla łęcznian łącznie 29 goli.

Plan Śląska ze sportowego punktu widzenia wydawał się znakomity. Jednak nagle do walki o 28-latka włączył się beniaminek PKO BP Ekstraklasy – Bruk-Bet Termalika Nieciecza. Wedle medialnych doniesień „Słoniki” były już bardzo bliskie pozyskania napastnika, ale mijały kolejne dni, a Banaszak wciąż nie zmieniał klubowych barw. W środę zielono-czarni poinformowali o odejściu swojego zawodnika, ale jednak do Śląska Wrocław. Tym samym w poprzednim sezonie duet Banaszak-Warchoł strzelał bramki dla Górnika, a w kolejnym ma to robić dla spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy i pomóc mu w jak najszybszym powrocie do elity.

Banaszak zamienił Łęczną na Wrocław, a Górnik nieco na nim zarobi (wedle medialnych doniesień około 250 tysięcy złotych). Nie ma co ukrywać, że „zastrzyk” gotówki zielono-czarnym bardzo się przyda, bo w poprzednim sezonie klub miał problem z regularnym płaceniem wynagrodzeń dla zawodników. Inna sprawa, że taka kwota za tak bramkostrzelnego napastnika to bardzo korzystna oferta dla klubu pozyskującego.

Banaszak zamknął swoją listę występów w Górniku 123 meczach, w których zdobył 32 gole.