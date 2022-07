Biała Podlaska: Po unijne euro razem z ukraińskim szpitalem

Umowa o współpracy została już podpisana. – Chcemy aplikować o środki na duże projekty infrastrukturalne – zapowiada Adam Chodziński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Wniosków będzie kilka. Niedługo wspólny zespół z obu placówek zajmie się ich opracowaniem. W obecnej edycji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 do rozdysponowania jest ponad 187 mln euro. Dyrektor szpitala widzi szanse w projektach zapewniających równy dostęp do opieki zdrowotnej.

Współpraca z ukraińską placówką trwa od kilku lat, ale w ostatnich miesiącach, jeszcze się zacieśniła po wybuchu wojny. Bialski partner przekazał tam m.in. karetkę i leki.

W poprzedniej edycji programu, po transgraniczne środki Biała Podlaska aplikowała wspólnie ze szpitalem z białoruskiego Brześcia. W ten sposób zrealizowano projekt (za 2,8 mln euro) poprawy bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym. Chodziło m.in. o szkolenia personelu i wypracowanie wspólnych procedur postępowania z chorymi zakaźnymi.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska, po wybuchu wojny w Ukrainie, na początku marca zawiesiła współpracę z Rosją i Białorusią w ramach programów transgranicznych. Wkłady Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) mają być przekierowane na inne programy, m.in. współpracy Litwa-Polska czy Słowacja-Polska. „Jednocześnie alokacja na 2022 rok dla programu Polska-Ukraina zwiększy się o prawie 70 proc. pierwotnie planowanej kwoty na ten rok, co stanowi dodatkowe blisko 10 mln euro” – podała KE.