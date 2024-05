Unia z nowym trenerem postawiła się Hetmanowi. Wyniki zamojskiej klasy okregowej

Przegrany przez Unię 1:8 mecz z Olimpią Miączyn skutkował zmianami na ławce trenerskiej ekipy z Hrubieszowa. – Decyzją Zarządu Klubu MKS „Unia” Hrubieszów o której poinformowała Pani Prezes Wioletta Krawczuk funkcję trenera pierwszego zespołu przestał pełnić Trener Andrzej Rycak. Trenerowi dziękujemy za włożony wkład w budowę zespołu oraz życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej pracy trenerskiej. Szkoleniowcem pierwszej drużyny będzie dotychczasowy trener zespołu juniorów Piotr Stadnicki – poinformowano za pośrednictwem mediów społecznosciowych Unii.

Przed nowym trenerem seniorskiej ekipy Unii w środę stało nie lada wyzwanie. Do Hrubieszowa przyjechał bowiem lider tabeli – Hetman Zamość. Idący po awans podopieczni trenera Marka Wieczerzaka przyjechali po komplet punktów i 20. zwycięstwo w sezonie. Najlepsza ekipa ligi zgodnie z planem wygrała, ale „tylko” 2:0 po golach Rafała Kycko i Aleksandra Kunshch-Vasylyshyna. – Zdobywamy trzy punkty, a to było najważniejsze. Jeśli chodzi o mecz na pewno był to nasz słabszy występ. Mieliśmy ten mecz cały czas pod kontrolą ale brakowało nam finalizacji akcji. Szczególnie dziękujemy naszym kibicom bo w bardzo licznej grupie stworzyli fajny doping i oprawę – skomentował spotkanie za pośrednictwem mediów społecznościowych Hetmana jego trener.

Unia Hrubieszów – Hetman Zamość 0:2 (0:1)

Bramki: Kycko (36), Kushch-Vasylyshyn (90).

Unia: Dudek – Banit, A. Cymerman, P. Cymerman, Kiełbasa (56 Jarosz), Lackowski, Nowak (72 Nowosad), Olszak, Samochko, Turzyński (30 Filipczuk), Wanarski.

Hetman: P. Dobromilski – Buczek (58 Laskowski), Chodacki, Kostrubiec, Kushch-Vasylyshyn, Rafał Kycko (69 Łazar), Łapiński (58 Miedźwiedź), Oseła, Serdiuk, Woźniak (69 Vistovskyi), Zakrzewski.

Sędziował: Pańko.

Lider zgodnie z planem zdobył trzy punkty, a dość niespodziewaną porażkę zaliczył Grom Różaniec. Ekipa trenera Sergieja Sawczuka przegrała z tamtejszym Grafem . Gospodarze musieli w tym meczu poradzić sobie bez swojego grającego trenera. Piotr Gozdek w meczu poprzedniej kolejki doznał złamania ręki i w środę dowodził zespołem nie z boiska, a z ławki rezerwowych. Wyszło mu to świetnie, bo jego drużyna wygrała 2:0 po golach Kamila Murjasa i Eryka Hejznera.

Niespodzianki nie sprawiła Omega Stary Zamość, która przegrała w Wożuczynie 1:5 z Huczwą Tyszowce. W środę ogromna radość zapanowała za to w Łabuniach. Tamtejsza Sparta po bardzo zaciętym i emocjonującym meczu pokonała Olimpiakos Tarnogród 4:3. Dużo strachu najedli się za to kibice Tanwi Majdan Stary. Zespół trenera Bogdana Antolaka przegrywał u siebie z Metalowcem Goraj 0:2, ale później zakasał rękawy i wziął się ostro do pracy. Po fatalnym początku Tanew złapała właściwy rytm gry i ostatecznie zwyciężyła 5:2.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – WYNIKI 23.KOLEJKI

Sparta Łabunie – Olimpiakos Tarnogród 4:3 (D. Pilipczuk 7, M. Przyczyna 22, Zając 45, Latawiec 58 – Majeski 25, 28, Ziomek 43) * Unia Hrubieszów – Hetman Zamość 0:2 (Kycko 36, Kushch-Vasylyschyn 90) * Graf Chodywańce – Grom Różaniec 2:0 (Murjas 61, Hejzner 89) * Huczwa Tyszowce – Omega Stary Zamość 4:1 (Ibanez 43, Ziółkowski 56, Melnychuk 67-karny, Dworak 79 – Otręba 71) * Victoria Łukowa – Potok Sitno 2:0 (Marzeda 10, Mazur 86) * Tanew Majdan Stary – Metalowiec Goraj 5:2 (Kubik 19, 90, T. Blicharz 35, K. Blicharz 45, Działo 70 – D. Wlizło 6, Mat. Dzwolak 18) * Olimpia Miączyn – Korona Łaszczów 1:1 (D. Muzyczka 55 – Bodeńko 48) * Błękitni Obsza – Pogoń 96 Łaszczówka 2:4 ( Stelmach 10, Mazurek 67 – Ozkavak 20, Lis 23, 77, Towbin 42).