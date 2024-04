Lublin. Bieg Botaniczna Piątka - zdjęcia

- Biegam od 3 lat, sprawia mi to dużo radości, pozwala na odpoczynek psychiczny i poprawia kondycję. Ogród Botaniczny to piękne miejsce, zieleń, kwitnące kwiaty, śpiew ptaków. To najpiękniejsze miejsce w Lublinie na tę formę wypoczynku - mówiła pani Małgorzata.

Dorośli biegacze mieli do pokonania 5 – kilometrową trasę. Na tych mniej doświadczonych czekała trasa zielona z wydłużonym limitem czasowym (75 min). Uczestnicy mogli ją pokonać spacerem, marszem, truchtem czy marszobiegiem. Trasa dla dzieci przebiegała po ścieżkach ogrodu, jej długość i przebieg, zależne były od kategorii wiekowej uczestników.

- W ten weekend majowy organizujemy trzy edycje biegu Botanicznej Piątki. Rozpoczęliśmy w Mikołowie, w niedziele biegniemy w Lublinie, a we wtorek w Kielcach. Pierwsza Botaniczna Piątka, odbyła się w 2018 roku, w tym roku biegniemy w Lublinie pierwszy raz, ale nie ostatni. Odbędą się jeszcze minimum dwa biegi. Trasa jest trudna i wymagająca, ponieważ Ogród Botaniczny UMCS, mieści się na zboczu miasta, a zawodnicy mają do pokonania trzy pętle z dużą ilością wzniesień- mówił Marcin Stachowiak, organizator wydarzenia.

Na mecie na uczestników imprezy czekał pamiątkowy medal z motywem kwiatowym.