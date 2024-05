W samym sercu Starego Miasta. Miejsce przepełnione zapachem i historią

W sercu Starego Miasta za Trybunałem Koronnym mieści się lokal, który nawiązuje do wielokulturowości Lublina i jego korzeni. Mandragora, to ostoja kuchni żydowskiej, niezbyt popularnej w Lublinie, chociaż bardzo zakorzenionej w historii Lublina.

W tym miejscu poznamy prawdziwą domową kuchnię żydowską pełną ziół i aromatycznych przypraw.

– Gdy do Lublina przyjeżdżały wycieczki wśród których znajdowali się ludzie, którzy przeżyli Holocaust, w podziękowaniu za gościnę zostawiali mi przepisy ze swoich domów. Dlatego ta kuchnia jest wspomnieniem żydowskich domów, historii żydowskich rodzin. To taka kuchnia wspomnień przesiąknięta rodzynkami, zapachem cynamonu i kardamonu – tłumaczy właścicielka restauracji Izabela Kozłowska-Dechnik.

W tej kuchni nie spotkamy wieprzowiny, ani połączenia mięsa z nabiałem. Zjemy za to aromatyczny czulent, babaganusz, gefilte fish czy kawior żydowski. Dla mieszkańca Lublina to prawdziwy orient, chociaż przed wojną to była codzienność i te przyprawy można było poczuć na ulicach Starego Miasta.

Mandragora to nie tylko strażnica kuchni żydowskiej, ale także kultury. W restauracji odbywają się koncerty muzyki klezmerskiej, aktywnie włączają się w największy po tej stronie Wisły festiwal kultury żydowskiej – Lubliner Festival. Warto wspomnieć, że tegoroczna edycja odbędzie się od 16 do 22 sierpnia 2024.

– Cieszymy się, że takie wydarzenie jest w Lublinie. Podczas festiwalu prowadzimy warsztaty dla dorosłych i dla dzieci z kuchni żydowskiej. W tym roku oczekujemy wyjątkowego gościa, ale nie możemy jeszcze zdradzić kto to będzie. Chcemy, żeby ten rok jubileuszu był wyjątkowy i w każdym miesiącu coś będzie się działo. Czerwiec będzie czasem skierowanym do dzieci i między innymi Katarzyna Bujakiewicz będzie na naszym patio czytać bajki dla dzieci – zapowiada właścicielka Mandragory.

Przy stolikach restauracji siedziało wielu znakomitych lubelskich i ogólnopolskich celebrytów. Restauracja serwowała dania dla Jerzego Stuhra, Krystyny Jandy, Magdaleny Boczarskiej, Tomasza Karolaka, czy Łukasza Fabiańskiego. To jednak nie jedyne wyróżnienie dla lokalu.

W maju, polską premierę będzie miał film Jeesego Eisenberga, „A real pain”, który był kręcony na Lubelszczyźnie. Reżyser filmu był tak, zafascynowany miejscem, że część scen kręcona była w Madragorze.

– Mogliśmy podglądać jak wygląda praca ekipy filmowej, to było takie podekscytowanie jak Hollywood do nas przyjechał. To było ogromne przeżycie, a wspomnienia po tych chwilach zostaną z nami na zawsze w scenografii, która była wykorzystana w filmie – mówi Izabela Kozłowska-Dechnik.

Mandragora to jedna z najdłużej działających restauracji na Starym Mieście. Jak wskazuje właścicielka, to czas, który nauczył ją pokory i zebrała doświadczenie. Z podróży po świecie przywoziła inspiracje i innowacje, które wprowadzała w swoim lokalu. Na kolejne lata życzą sobie nie zmieniać się i pamiętać o tym co najważniejsze – gościnności i życzliwości.