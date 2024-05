Marzy ci się policyjny mundur? Nabór trwa

- Dokumenty o przyjęcie do służby w Policji można składać u pracownika kadr w poniedziałek od godziny 8.00 do 19.00, a w pozostałe dni robocze od godz. 8.00 do 14.00- mówi starsza sierżant Anna Chuszcza z krasnostawskiej komendy. - Na miejscu pracownicy kadr oraz policjanci służą pomocą, odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące służby oraz naboru- podkreśla Chuszcza.

Kandydaci muszą się liczyć, że nabór składa się z kilku etapów. Pierwszym jest test wiedzy, później ze sprawności fizycznej. Nie brakuje również pytań z psychologii. Kolejny krok to rozmowa kwalifikacyjna. A na koniec badania lekarskie.

W ubiegłym roku w garnizonie lubelskim do służby przyjęto 308 osób. Tutaj znajdują się szczegóły dotyczące naboru.