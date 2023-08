Biała Podlaska. Rondo przy Karuzeli już przejezdne

Prace na skrzyżowaniu ulic Łomaskiej i Sportowej trwały od kilku miesięcy. Najpierw był ruch wahadłowy, później fragment ulicy Łomaskiej trzeba było zamknąć na kilka dni. Ale efekty cieszą, bo rondo jest już przejezdne i nie ma korków.

Tej inwestycji podjął się właściciel Karuzeli. W ten sposób skorzystają też klienci centrum handlowego, którego otwarcie zaplanowano na połowę września. W obiekcie znajdzie się 30 sklepów znanych marek, m.in. Reserved, Sinsay, House, Cropp, CCC, Pepco, 4F, Media Expert, Rossmann czy keas.

A te do tej pory nieobecne w Białej Podlaskiej szyldy to na przykład: New Yorker, HalfPrice, Apart, Home&You, Douglas, Dealz, Action, Tedi czy Kakadu Zoo. Zakupy spożywcze będzie można zrobić w Lidlu, a meble kupić w salonie Agata. Do tego duży parking.