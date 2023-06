Lubelskie ma nowego posła. To szef regionalnych struktur PO

Żmijan złożył ślubowanie podczas rozpoczętego we wtorek posiedzenia niższej izby parlamentu. Polityk z Międzyrzeca Podlaskiego posłem będzie do końca kadencji, czyli zaledwie przez kilka miesięcy, ale praca w sejmowych ławach to dla niego nic nowego. Do Sejmu był wybierany pięciokrotnie, pełniąc mandat w okręgu chełmskim nieprzerwanie od 2001 do 2019 roku. W wyborach cztery lata temu nie udało mu się uzyskać reelekcji.

Mimo wyborczego niepowodzenia pod koniec 2021 roku został wybrany na przewodniczącego PO województwie. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2011-2013.

Szef lubelskich struktur największej partii opozycyjnej objął mandat po zmarłym pośle Riadzie Haidarze. To urodzony w Syrii, ale od lat mieszkający w Polsce polityk, samorządowiec i ceniony lekarz. Przez wiele lat był ordynatorem noszącego imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oddziału neonatologii w szpitalu wojewódzkim w Białej Podlaskiej. Haidar w 2019 roku startował do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu chełmskim, choć wcześniej był związany z Lewicą. Zagłosowało na niego ponad 21 tys. osób. Zdobył o ponad 6 tys. głosów więcej od Krzysztofa Grabczuka, który w tym samym okręgu uzyskał drugi wynik. Na Żmijana głosy oddało wówczas ponad 6,5 tys. wyborców.