Precyzyjny i drogi. Nowy sprzęt ze sztuczną inteligencją zbada bez kolejek

Nowoczesny tomograf wykorzystuje sztuczną inteligencję (fot. Ewelina Burda)

Jest bardzo precyzyjny, nowoczesny i drogi. Do bialskiego szpitala trafił tomograf komputerowy, który działa w oparciu o sztuczną inteligencją. A w związku z tym, że to już czwarte takie urządzenie w placówce, to pacjenci nie muszą czekać w kolejce na to badanie.

