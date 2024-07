Radny PiS odchodzi. Dużym kompleksem OHP pokieruje działaczka Lewicy

Sudewicz zarządzał Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP od 2016 roku. Wtedy zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Czapskiego, byłego prezydenta Białej Podlaskiej.

- Pan Sudewicz z powodów osobistych, m.in. w związku z powrotem na uczelnię, zwrócił się z prośbą do Komendanta Głównego OHP o rozwiązanie umowy o pracę- słyszymy w biurze prasowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, któremu podlega placówka. Miejski radny z PiS wcześniej wykładał na Akademii Bialskiej.

1 lipca jego miejsce zajęła Elżbieta Sokołowska, wieloletnia dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach. – To również animatorka społeczna i kulturowa, dziennikarka i prezeska Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Życia “Istnienie” oraz nauczycielka języka polskiego - przedstawia nową szefową OHP biuro prasowe resortu. Po tym, jak w lipcu ubiegłego roku Sokołowska pożegnała się z funkcją dyrektora w Wisznicach, zaangażowała się w politykę. Najpierw kandydowała z list Lewicy do Sejmu, później do sejmiku województwa lubelskiego i wreszcie do Parlamentu Europejskiego. Za każdym razem bezskutecznie.

Jednak komendant główny OHP Jerzy Budzyn to właśnie jej powierzył misję kierowania ośrodkiem w Roskoszy. Sam Budzyn to z kolei prawnik z wykształcenia, również związany z Lewicą. - OHP potrzebuje zmian i swój pomysł na to mam. Generalnie należy wyzbyć się myślenia, że jeśli ktoś ma start pod górkę, to może już zostać tylko murarzem czy kominiarzem, z całym szacunkiem dla tych zawodów. Trzeba szukać też innych szkoleń, jakichś podstaw informatyki na przykład- mówił w styczniu, tuż po powołaniu, komendant główny.

Centrum w Rokoszy istnieje od 1999 roku. Oprócz tego, że specjalizuje się w działaniach na rzecz młodzieży, zwłaszcza zagrożonej wykluczeniem społecznym, jako jedyne w Polsce posiada kompleks pracowni tworzących „wioskę ginących zawodów”. Projekt za blisko 3 mln zł współfinansowała Unia Europejska. Poza tym, działa tu restauracja z baza noclegową i salami konferencyjnymi.