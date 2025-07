Zamknięty przejazd kolejowy na drodze powiatowej. "Tryb awaryjny"

To przejazd przy stacji Ogrodniki (za Czosnówką) przy drodze powiatowej, którą można dojechać m.in. z Białej Podlaskiej do Piszczaca. „Przejazd kolejowy został awaryjnie zamknięty. Prace prowadzone są na zlecenie PKP i potrwają do soboty, 19 lipca”- poinformowała w mediach społecznościowych w poniedziałek po południu gmina Biała Podlaska. „Wyznaczony został objazd – prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na znaki drogowe” - dodali urzędnicy. Objazdem można kierować się przez Dokudów.

Mieszkańców zaskoczyła ta informacja. W internecie dopytują gminę, dlaczego wcześniej nie było zapowiedzi zamknięcia. „Informację o zamkniętym przejeździe otrzymaliśmy w ciągu dnia a objazd nie był konsultowany z gminą. Tryb awaryjny umożliwia wykonawcy robót zamknięcie i wyznaczenie objazdu bez konsultacji z gminą” - odpowiadają urzędnicy.