Penne, farfale i bucatini. I makaron z truskawkami

W trakcie wywiadu po wygranym meczu z Danielle Collins na Wimbledonie polska tenisistka powiedziała, że ma swoje ulubione danie z dzieciństwa i jest to makaron z truskawkami i jogurtem: „Powinniście spróbować, to jest świetne”.

Co na to Włosi?

Przypomnijmy, że każdy Włoch zjada rocznie ponad 25 kg gotowych makaronów. Ma do wyboru około 300 odmian tego przysmaku. Do różnych makaronów pasują różne sosy, Włosi stworzyli z łączenia klusek i sosów prawdziwą sztukę. A teraz uczą się podawać makaron z truskawkami według Igi Światek. Na wszelki wypadek posypują go odrobiną parmezanu. Jak zrobić dobry makaron z truskawkami? Najpierw trzeba zrobić makaron w domu. A potem dobrze go ugotować.

Domowy makaron

• SKŁADNIKI: 20 dag mąki, 2 jaja, sól, woda.

• WYKONANIE: mąkę przesiać do misy. Zrobić dołek, wbić jajka, dodać dużą szczyptę soli, wymieszać drewnianą łyżką. Dolać wody i wyrabiać dłońmi, aż ciasto stanie się ścisłe i elastyczne. Ulepić z niego kulę, zawinąć w folię i wstawić do lodówki na godzinę.

Stolnicę posypać mąką. Rozwałkować ciasto na grubość 3 mm. Ciasto pokroić w szerokie pasy i pokroić ostrym nożem. Przed ugotowaniem odstawić na 2 godziny. Wrzucić makaron do dużej ilości osolonego wrzątku, dodać łyżeczkę oleju. Dokładni wymieszać. Uważać, żeby nie rozgotować makaronu. Odcedzić, gdy będzie „al dente” (półtwardy). Jeśli nie będzie od razu podawany, przelać go zimną wodą, odcedzić i wymieszać z łyżką oleju. Przed podaniem na chwilę zanurzyć we wrzątku.

Makaron z truskawkami

• SKŁADNIKI: 30 dag makaronu domowego, 50 dag świeżych truskawek, 250 ml jogurtu, 3 łyżki cukru.

• WYKONANIE: truskawki obrać z szypułek. Rozgnieść widelcem na półmisku (nie miksować). Wymieszać z jogurtem i cukrem. Domowy makaron ugotować, odcedzić, wystudzić, wymieszać z truskawkami. Doskonale smakuje na zimno, ale można też podać truskawki z gorącym makaronem. Co lepsze, osądźcie sami. A teraz truskawki z makaronem po włosku.

Truskawki z makaronem po włosku

• SKŁADNIKI: 1 opakowanie tagliatelle, 30 dag świeżych truskawek, oliwa, pieprz, parmezan.

• WYKONANIE: ugotować tagliatelle. Ułożyć na talerzach. Na makaronie ułożyć połówki świeżych truskawek. Skropić oliwą, doprawić świeżo zmielonym pieprzem. Obficie posypać parmezanem. Ozdobić świeżymi listkami rozmarynu.

Było na słodko, teraz będzie wprawnie. Oto kilka sprawdzonych przepisów na dobry makaron.

Bucatini z parmezanem

• SKŁADNIKI: 30 dag makaronu bucatini, 10 dag wędzonej szynki, 2 ostre papryczki, 2 ząbki czosnku, 1 szklanka posiekanych pomidorów, sól, pieprz, oliwa, parmezan.

• WYKONANIE: na rozgrzanej oliwie usmażyć szynkę, dodać chilli i czosnek, zamieszać, aż zapachnie. Dodać pomidory, gotować, aż sos zgęstnieje. Wymieszać sos z gorącym makaronem.

Obok talerzy podać kawałek parmezanu i tarkę oraz buteleczkę dobrej oliwy.

Farfalle z porami

• SKŁADNIKI: 1 opakowanie makaronu, 2 pory, 4 ząbki czosnku, śmietana, oliwa, natka pietruszki, świeże zioła, sól, pieprz, parmezan.

• WYKONANIE: ugotować makaron w osolonej wodzie z dodatkiem oliwy z oliwek. Na patelnię wlać oliwę, zeszklić czosnek. Następnie dodać posiekane pory (tylko białe części). Gdy się uduszą podlać śmietaną, doprawić ziołami, solą i świeżo zmielonym pieprzem. Gdy sos jest gorący dołożyć posiekanej natki pietruszki i jeszcze chwilę podgrzewać. Odcedzić makaron, przełożyć na półmisek, polać sosem, posypać resztą pietruszki. Osobno podać parmezan.

Penne z kurkami

• SKŁADNIKI: 1 opakowanie makaronu penne, 30 dag kurek, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, 20 dag kwaśnej, gęstej śmietany, 1 kieliszek białego wina, łyżeczka soku z cytryny, oliwa z oliwek, sól, świeżo zmielony pieprz, świeża bazylia.

• WYKONANIE: kurki obrć, dokładnie opłukać. Na patelni rozgrzać oliwę, wrzucić czosnek. Jak się zezłoci, wyjąć, wrzucić cebulę. Wyjąć po 3 minutach. Wrzucić posiekane kurki, nakryć i dusić na małym ogniu przez pięć minut. Dodać wino, przyprawy, sok z cytryny i dusić kolejne pięć minut.

Makaron ugotować al dente w dużej ilości osolonego wrzątku z odrobiną oliwy. Kurki lekko wystudzić, dodać posoloną śmietanę i podgrzać. Wymieszać z makaronem. Podawać na ogrzanych talerzach, osobno podać młynek z pieprzem, kawałek parmezanu i tarkę.

Spaghetti a la Carbonara

• SKŁADNIKI: 40 dag makaronu, 20 dag wędzonego boczku, kieliszek białego wina, 1 jajko, 2 żółtka, 10 dag startego parmezanu, 1 cebula, 3 dag masła, sól, świeżo zmielony pieprz.

• WYKONANIE: spaghetti ugotować al dente. Makaron trzymać w kąpieli wodnej. Posiekać cebulę. Dodać do stopionego boczku. Podlać winem. Dusić 4 minuty. Roztrzepać jajko z 2 żółtkami, dodać parmezan, 2 łyżeczki wody po ugotowanym makaronie. Doprawić solą z pieprzem.

Odcedzony makaron przełożyć na półmisek. Wymieszać z boczkiem. Polać jajkami z parmezanem. Wymieszać. Podawać bardzo gorący.

Spaghetti ze szpinakiem

• SKŁADNIKI: pół opakowania makaronu spaghetti, pól kg świeżego szpinaku, 1 cebula, 3 ząbki czosnku, 10 dag żółtego startego sera, oliwa, gałka muszkatołowa, sól, pieprz.

• WYKONANIE: ugotować spaghetti. Umyty szpinak porwać na dość duże kawałki i wrzucić na patelnię z rozgrzaną oliwą. Na oddzielnej patelni usmażyć drobno pokrojoną cebulę (na szklisto) i posiekany czosnek. Wymieszać ze sobą wszystkie składniki na jednej patelni. Posolić do smaku.

Do niedużego garnka wlać śmietanę i kilka łyżek wody. Doprowadzić do wrzenia. Wrzucić świeżo startą gałkę muszkatołową i starty ser, który musi się rozpuścić. Szpinak wymieszać z sosem, dodać makaron i jeszcze raz wymieszać.

Tagliatelle z leśnymi grzybami

• SKŁADNIKI: 60 dag tagliatelle (szerokie wstążki), 1 duża cebula, 20 dag leśnych grzybów, 2 łyżki masła, pół pęczka koperku, 1/3 szklanki śmietanki 18 %, 2 łyżki kwaśnej śmietany 12 %, 1 opakowanie tartego parmezanu.

• WYKONANIE: pokrojoną w plasterki cebulę zeszklić na maśle. Dodać grzyby, dusić 10 minut. Dolać śmietankę, dodać parmezan i mieszając, dusić jeszcze 10 minut. W tym czasie ugotować tagliatelle według przepisu na opakowaniu. Uduszone grzyby wymieszać z koperkiem, dodać sól, pieprz i śmietanę. Zagotować, wylać na makaron.

Tagliatelle z łososiem

• SKŁADNIKI: 25 dag tagliatelle, 2 brokuły, 15 dag wędzonego łososia w plastrach, kubeczek śmietany, 1 łyżeczka mąki, sól, pieprz, świeża bazylia.

• WYKONANIE: ugotować makaron. W międzyczasie brokuły podzieli na różyczki i ugotować w posolonej wodzie. Śmietanę wlać do rondelka, dodać mąkę, gałkę, pieprz i odrobinę soli. Ostrożnie podgrzewać, ciągle mieszając. Gdy się zagotuje, zdjąć z ognia, dodać łososia pokrojonego w paski, wymieszać. Gorący makaron przełożyć do ciepłej miski, dodać porcję sosu, porcję brokułów i bardzo delikatnie wymieszać. Na talerzu posypać świeżo zmielonym pieprzem.

Zielone pesto z makaronem

• SKŁADNIKI: 1 opakowanie makaronu. Na pesto: 2 pęczki pietruszki (najlepiej wyhodowanej samemu), 1 pęczek bazylii, 4 łyżki starego włoskiego sera parmiggiano regano, 2 ząbki czosnku, 3 łyżki orzeszków piniowych (lub migdałów), dobra oliwa, sól, pieprz.

• WYKONANIE: pietruszkę z bazylią posiekać, dodać ser, czosnek, orzeszki, wrzucić do blendera, wlać łyżkę oliwy, włączyć blender na wolne obroty, miksować, wlewając cienką strużką oliwę. Doprawić solą z pieprzem. Do podanych składników można dodać oliwki i suszone pomidory.