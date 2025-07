Bitwa sprzed tysiąca lat nad Bugiem i koronacja Chrobrego w Czumowie

22 lipca 1018 roku nad Bugiem rozegrała się bitwa, która zapisała się w annałach historii Polski. To tu Bolesław Chrobry, wspierany przez rycerzy z Niemiec, Węgrów, Pieczyngów i tysiące polskich wojów, starł się z armią Jarosława Mądrego wspomaganą przez skandynawskich Wikingów.

Bitwa zakończyła się zwycięstwem Chrobrego, który – według kronik – dzięki błyskawicznemu atakowi przez rzekę poniósł minimalne straty i kontynuował wyprawę na Kijów, by wesprzeć swojego zięcia Świętopełka.

W dniach 19–20 lipca w Czumowie – w sąsiedztwie historycznego grodu Wołyń – odbędzie się rekonstrukcja tej legendarnej bitwy. Zobaczymy około 500 rekonstruktorów z Polski i Litwy, dziesiątki koni, oddziały łuczników, wojów w zbrojach i widowiskowe potyczki.

Największą atrakcją będzie inscenizacja bitwy zaplanowana na 20 lipca (niedziela) o godzinie 14 oraz rekonstrukcja koronacji Bolesława Chrobrego – to 19 lipca (sobota) o godzinie 18.30.

– To coś więcej niż spektakl. To lekcja historii podana w formie, która zapada w pamięć – mówi Bartłomiej Bartecki, dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Przypomina też, że miejsce wydarzenia nie jest przypadkowe: w promieniu kilkuset metrów od pola inscenizacji znajdują się ślady osad i cmentarzysk z XI wieku, a także tzw. „mogiła Chrobrego”.

Podczas dwudniowego wydarzenia zaplanowano także turnieje wojów, warsztaty, gry terenowe, koncerty, treningi łuczników, przeglądy wojsk oraz pokazy rzemieślnicze. To doskonała okazja, by zobaczyć historię na żywo, a nie tylko na kartach książek.

– Bitwa nad Bugiem to więcej niż inscenizacja: to wehikuł czasu, który przenosi nas do początków państwa polskiego – podkreśla Sławomir Guz, prezes Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej.

Jeśli chcesz zobaczyć na własne oczy potęgę średniowiecznej Polski – nie może Cię tam zabraknąć. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.