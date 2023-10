Młodzież z Chełma utknęła w Tel Awiwie. MON zapowiada ewakuację Herculesami

– Przygotowany jest również zespół medyczny wojsk specjalnych – zaznaczył Błaszczak. Przynajmniej dwa Herculesy są już gotowe. – Jeśli będzie potrzeba, będziemy zwiększać ich liczbę lub w przypadku utworzenia mostu ewakuacyjnego, angażować samoloty typu CASA – dodał minister.

Przypomnijmy: 8 uczniów i 2 opiekunów z chełmskiej szkoły muzycznej 30 września wyleciało do Beit Sahour w Palestynie w ramach podpisanej umowy o współpracy. Młodzi muzycy w wieku od 15 do 18 lat koncertowali na prestiżowym uniwersytecie The Edward Said.

Na lotnisku w Tel Awiwie utknęli dokładnie w sobotę o godz. 9

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę ok. godz. 6.30. Dotychczas ze Strefy Gazy wystrzelono według izraelskich źródeł około 3,5 tys. rakiet. Kilkudziesięciu bojowników Hamasu przedarło się z objętej blokadą Strefy Gazy do pobliskich miejscowości izraelskich, zabijając co najmniej 300 osób i porywając kilkudziesięciu obywateli Izraela. Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział, że Izrael wyrówna rachunki.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadza najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących. Odradza też wyjazdy, a do tych, którzy są na miejscu apeluje, by pozostali w bezpiecznym schronieniu.