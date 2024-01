Koncertowa sensacja! Laibach wystąpi w Radiu Lublin

Zespół powstał w małym górniczym miasteczku Trbovlje (wówczas w Jugosławii) w 1980 roku. Od zarania swojego istnienia byli przedmiotem licznych kontrowersji i zakazów ze względu na ich ikonografię, która parodiowała elementy totalitaryzmu i nacjonalizmu. Cenzurowani, zakazani i wreszcie prześladowani w Jugosławii Socjalistycznej. Dość powiedzieć, że z powodu represji i zatargów z władzą, samobójstwo popełnił wokalista zespołu Tomaz Hostnik. Posiadający status dysydenta zespół wyruszył w świat stopniowo zdobywając międzynarodową sławę. Po odzyskaniu niepodległości przez Słowenię w 1991 roku pozycja Laibacha w kraju zmieniła się z odrzucenia po uznanie ich za ikonę narodowej kultury.

Wczesna muzyka Laibacha była czysto industrialna, charakteryzowała się ciężkimi rytmami i huczącym wokalem. W połowie lat 80. ich brzmienie rozszerzyło się o m.in. wpływy muzyki klasycznej. Teksty napisane po niemiecku, słoweńsku i angielsku, początkowo poruszały tematykę wojenną i militarną. W późniejszym okresie skupiały się na tematach politycznych. Zespół wielokrotnie zmieniał skład; Dejan Knez, Milan Fras, Ervin Markoški i Ivan Novak to najdłużej działający członkowie. Laibach współpracował z wieloma innymi muzykami, nagrywał również ścieżki dźwiękowe do filmów, muzykę teatralną, produkował dzieła sztuki wizualnej, a jego członkowie zespołu angażowali się w szereg projektów pobocznych.

