W piątek MKS FunFloor Lublin zacznie walkę w Final Four Orlen Pucharu Polski

W turnieju w Kaliszu wystąpią cztery zespoły. W pierwszej półfinałowej parze zagrają MKS FunFloor oraz Młyny, a w drugiej KPR Gminy Kobierzyce i KGHM MKS Zagłębie Lubin. Te spotkania odbędą się w piątek, odpowiednio o godz. 14.30 i 17. Zwycięzcy zagrają w niedzielnym finale, którego początek jest zaplanowany na godz. 14.15. Wszystkie mecze zostaną pokazane w TVP Sport.

Trzeba jasno powiedzieć, że dla MKS FunFloor awans do finału jest obowiązkiem. W losowaniu półfinałów podopieczne Edyty Majdzińskiej trafiły wręcz idealnie, bo Młyny Stoisław Koszalin to rywal będący półkę niżej niż lublinianki. Koszalinianki obecnie zajmują piąte miejsce w Orlen Superlidze. Do czołowej szóstki dostały się w ostatniej chwili, a pomogło im w tym pokonanie w końcówce stycznia MKS FunFloor.

Ciekawym aspektem piątkowej rywalizacji jest fakt, że obie drużyny spotkały się ze sobą dwa dni wcześniej. Mecz w Koszalinie pewnie wygrały lublinianki i w piątek będą chciały dokonać tego po raz kolejny.

Kto jest główną siłą koszalinianek? Dość niespodziewanie jest to bramkarka, Natalia Filończuk. 22-latka w tym sezonie Orlen Superligi odbiła już ponad 250 rzutów. – Mocną stroną ekipy z Koszalina jest na pewno bramkarka. Natalia Filończuk ma świetny sezon i broni piłki, których teoretycznie nie powinna sięgnąć. Cały blok defensywny Koszalina jest mocny. Musimy grać szybką piłkę, by zdobywać bramki – twierdzi Romana Roszak, rozgrywająca MKS FunFloor. Z kolei w ofensywie na dużo stać chociażby Annę Mączkę czy Marcelinę Polańską. Obie są czołowymi strzelczyniami Orlen Superligi.

W poprzednim roku Puchar Polski wywalczył KGHM MKS Zagłębie Lubin, który w finale pokonał Eurobud JKS Jarosław. W historii najwięcej razy po to trofeum sięgał jednak zespół z Lublina, który wygrywał je aż 11 razy. 8 triumfów na koncie ma Zagłębie, a po 5 chorzowski drużyny AKS oraz Ruch.

FunFloor w telewizji

W maju MKS FunFloor Lublin dwa razy zagości na sportowych antenach Polsatu przy okazji spotkań Orlen Superligi. Pierwsza wizyta w Polsacie będzie miała miejsce 14 maja o godz. 20, kiedy do hali Globus zawita KPR Gminy Kobierzyce. To spotkanie będzie pokazywane na antenie Polsatu Sport 3. 20 maja natomiast podopieczne Edyty Majdzińskiej pojadą do Lubina, aby o godz. 20 zagrać z miejscowym Zagłębiem. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Polsat Sport 2.