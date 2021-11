16. Festiwal Teatrów Niewielkich

Tradycja festiwalu sięga 2005 roku. Ideą projektu jest stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej, podnoszenie kompetencji kulturalnej społeczeństwa w zakresie wiedzy o teatrze oraz inicjowanie nowych działań z zakresu sztuki scenicznej, szczególnie w środowiskach, które na co dzień nie mają możliwości kontaktu z tego typu teatrem.

To, co cechuje lubelski festiwal, to brak podziału na kategorie oraz rygorystycznych barier wiekowych. W konkursie biorą udział zarówno profesjonaliści jak i amatorzy. Tworzy to możliwość spotkania twórców amatorskiego ruchu teatralnego z zawodowymi aktorami i zmierzenia się na scenie w przyjaznej atmosferze.

W tym roku w rywalizacji udział weźmie aż 15 monodramistów oraz jeden duet aktorskich. Do Lublina przyjadą artyści z różnych zakątków kraju, m.in. z Malborka, Zielonej Góry, Słupska, Krakowa czy Chełmna.

Gościem Festiwalu będzie Wojciech Tremiszewski, który poprowadzi warsztaty teatralne dla uczestników, a także zaprezentuje dwa monodramy mistrzowskie – "Trener" oraz "Adama Mickiewicza liryczna próba odnalezienia się w branży rozrywkowej".

Uroczyste otwarcie Festiwalu nastąpi w piątek o godz. 15. Następnie do późnego wieczora na scenie WOK występować będą uczestnicy konkursu. W sobotę wydarzenie rozpocznie się już o godz. 9 warsztatami z Radą Konsultantów. Z kolei o godz. 10.45 warsztat mistrzowski poprowadzi gość festiwalu - Wojciech Tremiszewski. Kolejne występy od godz. 15 do 20.45. W niedzielę organizatorzy zaproszą na warsztaty już o godz. 8.30. Później rozpoczną się kolejne występy, które potrwają do ok. godz. 13. Ogłoszenie wyników i zakończenie festiwalu zaplanowano na godz. 15.30.

Zainteresowani uczestnictwem w spektaklach proszeni są o kontakt pod adresem: ftn.wok.lublin@gmail.com. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Relację z Festiwalu będzie można śledzić dzięki transmisji online, dostępnej w mediach społecznościowych wydarzenia.