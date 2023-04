IV Festiwal Przez Świat w Chatce Żaka. Program

Weekend w Chatce Żak przebiegnie pod znakiem podróży i barwnych opowieści z różnych zakątków świata. Wśród gości, którzy wezmą udział w festiwalu są m.in. Maria Wielgosz- Matuła i Przemysław Matuła, którzy opowiedzą o podróży przez Europę z małym dzieckiem oraz psem. Katarzyna Mięsiak – Wójcik zaprezentuje relację z podróży kamperem po Australii. Z kolei podróżnik Piotr Wnuk podpowie jak medytować w górach.



Festiwal Przez Świat to jednak nie tylko prelekcje czy spotkania z podróżnikami. Spragnieni aktywniejszych atrakcji będą mogli wziąć udział w spacerze fotograficznym, który poprowadzi Adam Wójcik. Wydarzenie odbędzie się w sobotę o godz. 13 (zbiórka pod Centrum Kultury przy ul. Peowiaków).



Na uczestników czekać będą także warsztaty, np. zajęcia pod hasłem "Zapachy Świata", w ramach których będzie można stworzyć perfumy. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Na uwagę zasługują warsztaty przyrodnicze z Akademią Przyrodniczą na Roztoczu.



Festiwal rozpocznie się 14 kwietnia o godz. 16 spotkaniem pod hasłem "Nauka i podróż" poświęconym akademickim wymianom międzynarodowym. Tego dnia także Monika Mironowicz opowie o pracy jako pilot wycieczek/rezydent, a Małgorzata Telecka zabierze słuchaczy w podróż na Rapa Nui. Dzień zwieńczą zaplanowane na godz. 20 Afro Dance Meeting oraz Festiwalowe śpiewanki - będzie więc coś do pośpiewania i potańczenia.



Kolejne atrakcje w sobotę. 15 kwietnia będzie można liczyć zarówno na warsztaty, jak i spotkania z ciekawymi gośćmi. Na koniec dnia będzie można liczyć na sobotnie afterparty w Chatce Żaka (godz. 21).



Ostatnie spotkania zaplanowano na niedzielę od godz. 15. Całość zwieńczy opowieść o niezwykłej pieszej podróży z Panamy do Kanady, liczącej przeszło 12 tysięcy kilometrów (godz. 18.30).



Na uczestników festiwalu czekać też będą dodatkowe atrakcje, m.in. specjalna wystawa przegotowana przez Ambasadę Hiszpanii czy strefa chill Biura Promocji Gran Canaria z możliwością odbycia wirtualnej wycieczki po Wyspie w okularach VR.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na niektóre zajęcia obowiązują darmowe zapisy.

Program:



Piątek, 14 kwietnia:

16.00 - Nauka i podróż – akademickie wymiany międzynarodowe | Coworking

17.30 - Praca i podróż – Pilot wycieczek/rezydent – wieczna zabawa czy ciężka praca? - Monika Mironowicz | Coworking

18.30 - Rapa Nui – naprawdę daleko od wszystkiego - Małgorzata Telecka

20.00 - Meet Life Style - Afro Dance Meeting | MSW

20.00 - Festiwalowe śpiewanki | Chatka Cafe



Sobota, 15 kwietnia:

13.00 - Spacer fotograficzny – Adam Wójcik zbiórka pod Centrum Kultury, ul. Peowiaków

14.00 - Warsztaty przyrodnicze dla dzieci - Akademia Przyrodnicza na Roztoczu | PKS

14.00 - Zapachy Świata – warsztaty Mushka Perfume Lab Coworking - zapisz się przez formularz: https://tiny.pl/w677p

15.30 - Prezentacja organizacji, kół, projektów związanych z turystyką, podróżami, aktywnym spędzaniem czasu | Hol Główny

16.00 - Trip story – studenckie prezentacje | MSW

17.30 - 12 miesięcy z życia, 12 tys. Kilometrów. Przez Europę z dzieckiem i psem - Maria Wielgosz- Matuła i Przemysław Matuła

19.30 - Od Sydney do Perth czyli kamperem po Australii - Katarzyna Mięsiak – Wójcik

21.00 - Afterparty - Chatka Cafe



Niedziela, 16 kwietnia:

15:00 - Bloger podróżniczy czyli życie w podróży – spotkanie z autorami bloga Podróże z Pazurem | PKS

17.00 - Góry - medytacja w ruchu - Piotr Wnuk

18.30 - Na poboczu Ameryk czyli 12 tys. km pieszo z Panamy do Kanady - Stones on Travel