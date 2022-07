Kino i przyroda. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu

Ulubione cykle i nowe propozycje



W tym roku seanse filmowe będą odbywać się w ramach 15 różnorodnych cykli tematycznych. Nie zabraknie stałych wątków, takich jak "Strachy na LAF-y", w ramach których prezentowane są najnowsze offowe horrory czy "Archeologia kina" zdominowana przez filmy opatrzone komentarzem eksperta - Łukasza Maciejewskiego, takie jak "Piosenki o miłości" czy "Sonata".



Pojawią się również nowe cykle. Jednym z nich będą "Emigranci" - cykl zainspirowany aktualną sytuacją geopolityczną. Wśród propozycji m.in. "Utvandrarna" Eriki Poppe ukazująca historię kilku osób emigrujących ze Szwecji do Stanów Zjednoczonych w latach 1840-1850. Cykl "Klubowy Karnet" to z kolei możliwość nadrobienia zaległości z ostatnich tygodni. Będzie można zobaczyć takie produkcje, jak "Drive My Car", "Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej czy "Matki Równoległe".



Nie zabraknie też głośnych retrospektyw. Organizatorzy szykują pokaz aż 16 filmów Ingmara Bergmana, wśród nich dokument o wyspie, na której Szwed spędził dwa ostatnie lata swojego życia, czy jedna z niewielu komedii, którą ten twórca zrealizował. Będzie można też zobaczyć wybrane filmy Francuza Bertranda Mandico, mało znanego w naszym kraju twórcy eksperymentalnego. Organizatorzy zaproponują również wybór filmów Roberta Glińskiego, który poprowadzi także w Zwierzyńcu warsztaty.



Filmowe premiery



Spośród bogactwa prezentowanych tytułów na wyróżnienie zasługują premiery i pierwsze publiczne pokazy w kraju. Jednym z nich będzie przedpremierowy seans filmu "Chrzciny" Jakuba Skoczenia z Tomaszem Schuchardtem i Katarzyną Figurą w rolach głównych. To film otwarcia Letniej Akademii Filmowej, który widzowie zobaczą 7 sierpnia o godz. 18 w Kinie Skarb.



"Nie cudzołóż i nie kradnij" Mariusza Kuczewskiego. To opowieść o tym, jak nasze małe grzechy mogą doprowadzić do prawdziwej lawiny nieszczęść. Pokaz odbędzie się 9 sierpnia o godz. 19.15 w Kinie Skarb, a zaraz po projekcji odbędzie się spotkanie z aktorami i twórcami produkcji.



W ramach wspomnianego już cyklu "Klubowy Karnet" organizatorzy zaproponują również liczne projekcje przed oficjalnym wejściem na ekrany polskich kin. Będą to m.in. szwedzka produkcja "Comedy Queen" a także "Nic" na bestsellerowej powieści duńskiej autorki Janne Teller.



Gdzie na projekcje?



Główne seanse odbywać się będą w jedynym zwierzynieckim kinie "Skarb" (ul. Partyzantów 26a). To tu będzie można zobaczyć najważniejsze filmy oraz uczestniczyć w spotkaniach z gośćmi festiwalu. Ponadto na pokazy będzie się można wybrać do specjalnie przygotowanych na tę okazję kina "Salto" (w Szkole Podstawowej) oraz kina "Jowita" (Technikum Drzewne).



Dodatkowo organizowane będą darmowe, nocne seanse pod chmurką. Codziennie o godz. 22 na dziedzińcu browaru w Zwierzyńcu będzie można zobaczyć wybrane tytuły, takie jak m.in. "Pianista" Polańskiego czy "Noc na ziemi" Jarmusha.



Coś dla najmłodszych



Tradycyjnie organizatorzy Letniej Akademii Filmowej nie zapominają o najmłodszych kinomaniakach. W Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu przez cały okres trwania festiwalu realizowane będą pokazy familijne w cyklu "Król Laf". Każdego dnia realizowane będą trzy projekcje: o godz. 9, 11 i 13.30. Wśród proponowanych tytułów m.in. "Ogliki", "Słoń Benjamin", "Madison" i "Zaklinaczka".



Goście



W tym roku Zwierzyniec odwiedzą wybitni filmowi twórcy, którzy o swojej pracy opowiedzą publiczności. Wśród nich m.in.: Joanna Żółkowska, Aleksandra Popławska, Kinga Dębska, Andrzej Grabowski, Adam Woronowicz, Tomasz Schuchardt, Mateusz Banasiuk, Mariusz Drężek, Lech Dyblik, Tomasz Habowski i Robert Gliński.



Bilety



Sprzedaż biletów na filmy jest prowadzona w kinach przed seansami. Koszt pojedynczego biletu to 12 zł. Karnety: od 80 zł do 200 zł. Karnety dostępne są w przedsprzedaży na stronie internetowej akademii oraz na miejscu w trakcie jej trwania.