"Atlas Post Botanicum" - wystawa w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych

Michał Fronk jest architektem, rysownikiem i aktywistą kulturalnym. Zajmuje się projektami ekspozycji muzealnych i wystaw sztuki, budynków i przestrzeni publicznych, projektów. i strategii rewitalizacji i partycypacji.



W muzeum Fronk zaprezentuje specjalny projekt wizualny, w którym wykorzystuje idee atlasu – tradycyjnego narzędzia katalogowania i opisywania zjawisk w świecie – do inwentaryzacji niewielkiego kawałka osiedla.



- Bawiąc się skalą, architekt bada mikro i makrokosmos hansenowskiego teatru, tworząc w ostateczności plansze do gry, do udziału w której zaprasza widzów - opisują organizatorzy wystawy.



Podczas wernisażu będzie także można wziąć udział w niezwykłym spacerze dźwiękowym przygotowanym przez australijskiego artystę Roberta Curgenvena. Warto wziąć ze sobą smartfony i słuchawki, ponieważ spacer dostępny będzie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.



Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających do 3 lipca, od poniedziałku do piątku, w godz. 15-18.