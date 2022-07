Proszki pójdą w górę. Festiwal Kolorów w Puławach

Co powinna zawierać strona www dla restauracji?

Strona www to podstawowe narzędzie marketingu w internecie. Można powiedzieć, że bez niej twoja restauracja nie istnieje. To ona ma zachęcać gości do wejścia. Strona internetowa to dla klienta źródło informacji. Dobrze zaprojektowana jest z stanie przynieść zyski i wiele korzyści. Taka witryna będzie przyciągać klientów i zachęcać ich do odwiedzenia twojego lokalu oraz składania zamówień online. Poniżej znajdą się cechy dobrej strony www restauracji, które mają wpływ na ilość zamówień w twojej restauracji. W celu ułatwienia podzielimy je na kilka grup, takich jak cechy wizualne i merytoryczne.