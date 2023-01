Kabaret Moralnego Niepokoju w Lublinie

"Za długo Panowie byli grzeczni" to program oparty na ciepłym, błyskotliwym i inteligentnym humorze. - Są rodzice, od których nie chce się wyprowadzić dorosłe dziecko. Córka, która sprawia kłopoty ojcu. Ojciec, który zadręcza córkę. Mąż, który próbuje wyegzekwować od żony małżeńskie obowiązki. Małżeństwo, które ciągle nawzajem się poprawia – i syn, który zastanawia się nad swoją płcią i nad tym, jak właściwie powinno się go nazywać - wymieniają organizatorzy.



Kabaret Moralnego Niepokoju to jedna z najpopularniejszych formacji kabaretowych w Polsce. Obecnie znani m.in. z serialu "Ucho Prezesa", występują na scenie od początku lat 90. Skład grupy tworzą: Robert Górski, Mikołaj Cieślak, Przemysław Borkowski i Rafał Zbieć.



Bilety na wydarzenie można nabywać m.in. za pośrednictwem platformy biletyna.pl.