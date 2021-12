Lubelskie pokolenia dla Niepodległej. Nowa wystawa w Domu Kuncewiczów

W recepcji Domu Kuncewiczów można podziwiać 11 zdjęć wykonanych przez Stanisława Jacka Magierskiego (1904-1957). Pochodzący z Lublina fotograf należał do twórców Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Przed wojną brał udział w wielu wystawach i konkursach w Polsce i za granicą. Ulubionymi motywami fotograficznymi Stanisława Magierskiego były pejzaże i portrety. Mają charakter nie tylko artystyczny, ale także dokumentacyjny, utrwalając zmieniającą się rzeczywistość.



Druga część wystawy to 16 plansz ukazujących historię oraz dorobek trzech pokoleń rodzin Jankowskich i Magierskich na tle zdarzeń historycznych w okresie od II połowy XIX wieku do lat 80. XX stulecia. - Uważny widz wypatrzy wśród zdjęć i archiwaliów także wątki kazimierskie - dodają organizatorzy ekspozycji.



Wystawa będzie czynna do 3 stycznia.