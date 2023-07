"Sportowe lato" w Spilno Lublin

To propozycja dla przedszkolaków i ich rodziców. Zajęcia zachęcają dzieci do aktywności fizycznej. Poprowadzi je Maryna Popadenko - ukraińska sędzia piłki nożnej i nauczycielka wychowania fizycznego.



- Jeśli chcesz, żeby sport i ruch stały się naturalnym nawykiem Twojego dziecka, dołącz do nas i naucz się zabaw i ćwiczeń, które z powodzeniem można wykonywać w domu - zaprasza Popadenko.



Zapisy na zajęcia prowadzone są na platformie evenea.pl oraz w Spilno Lublin pod mailem info.spilno.lublin@gmail.com / tel. 730 248 836.



"Sportowe lato" będzie odbywać się w Spilno Lublin w każdą wakacyjną sobotę w godz. 11.30 - 13.30. Spilno zaprasza także na inne zajęcia, które odbywają się przez cały tydzień. Szczegóły dostępne na Facebooku.