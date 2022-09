Spotkanie Klubu Ojca w Puławach

0 A A

(fot. materiały promocyjne)

"Ojcowie na medal - co tu się dzieje?" - to temat najbliższego spotkania w ramach projektu Tato.net w Puławach. Organizatorzy zapraszają 15 września o godz. 19 do budynku przy ul. Kołłątaja 64.

