W weekend kolejne "Integracje"

Tradycyjnie wydarzenia organizowane przez miasto, Centrum Kultury i DDK Bronowice będą obfitowały w różnorodne atrakcje kulturalne i artystyczne. W godz. 13-19 mieszkańcy poszczególnych dzielnic będą mogli liczyć na warsztaty, gry, konkursy i animacje dla dzieci, występy teatralne i muzyczne, a całość zwieńczy pokaz sztukmistrzów.



- Będzie to niezwykła okazja do sąsiedzkiego spotkania, rodzinnych zabaw i integracyjnych rozmów. Każdy piknik to czas znakomitej zabawy i nauki - zachęcają organizatorzy.



Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.



Program pikników:

- 13:00-19:00 – Moc atrakcji: warsztaty rękodzieła z DDK Bronowice, gry i zabawy dawne z Klanzą, malowanie twarzy, warsztaty ze sztukmistrzami, dmuchańce

- 14:00 – Scena InVitro / neTTheatre – Zwierzątka Małe Zwierzenia (PL/UA) / spektakl

- 15:00 – Sokołowski & Menet – Muzyka plus słowa piosenka gotowa / koncert

- 15:50 – Viktori Studio / pokaz taneczny

- 16:00 – Teatr Czytelni Dramatu: Artem Manuilov – Afryka Kazika (UA) / spektakl

- 17:00 – Sofiya Kiykovska / Małgorzata Franek / Anna Palenga / Piotr Rybczyński

- 17:20 – Ptaszkowie Śpiewali / koncert

- 18:00 – Smocza wieża / spektakl

- 19:00 – Krzysztof Kostera – Niebezpieczne rzeczy / pokaz sztukmistrzów