„Nowe w Starym” – koncert pełen emocji w Teatrze Starym w Lublinie

To spotkanie będzie prawdziwą fuzją dźwięków, które łączą w sobie: jazz, elektronikę i rock. Krzesimir Dębski, kompozytor muzyki filmowej, dyrygent, wirtuoz skrzypiec i pianista, od lat zachwyca swoją wszechstronnością. Jego twórczość obejmuje zarówno muzykę klasyczną, jak i jazzową, a kompozycje filmowe przyniosły mu światową sławę. Obok niego na scenie pojawi się Czesław „Mały” Bartkowski, uznany perkusista jazzowy, który od ponad sześciu dekad współpracuje z najwybitniejszymi muzykami na całym świecie. Tadeusz Sudnik, kompozytor i reżyser dźwięku, dostarczy dźwiękowej magii, wykorzystując analogowe syntezatory i elektroniczne urządzenia, które tworzą unikalną atmosferę. Natomiast Karol Gadzało, punkowiec z Warszawy, zaserwuje w tej mieszance swoją charyzmatyczną energię. Jego występy, pełne buntu i szaleństwa, to gwarancja niezapomnianych emocji. Michał Michalec dopełni skład tej eklektycznej grupy, tworząc przestrzeń do improwizacji, która stanie się sercem tego koncertu.

„Nowe w Starym” to wydarzenie, które łączy różnych artystów, muzyków o odmiennych historiach i stylach, tworzących jednak wspólną przestrzeń do wyrażenia swoich emocji i pasji. Jeśli pragniecie przeżyć muzyczną podróż pełną energii, odważnych eksperymentów i piękna improwizacji, nie możecie tego przegapić!

Zapraszamy na niezapomniany wieczór w Teatrze Starym w Lublinie – 7 maja o godzinie 19:00. Bilety dostępne w sprzedaży.