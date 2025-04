Duch Witkacego w Lublinie

„Witkacy. Biografia” to świeżo wydana (nakładem wydawnictwa Iskry w marcu br.) i już szeroko komentowana opowieść o życiu i tajemnicach Witkacego. Jej autor, dr Przemysław Pawlak podjął się próby sportretowania jednego z najbardziej barwnych polskich twórców XX wieku. W efekcie powstała pierwsza tak obszerna, a zarazem przystępnie napisana biografia Witkacego, ukazująca go nie tylko jako malarza, pisarza i filozofa, ale też jako człowieka z krwi i kości – pełnego pasji, lęków, ekstrawagancji i geniuszu. Nic dziwnego, że książka zbiera znakomite recenzje.

Autor, dr Przemysław Pawlak to badacz życia i twórczości Witkacego. Współredaktor monumentalnej „Bibliografii Stanisława Ignacego Witkiewicza” oraz redaktor niepublikowanych wcześniej pism z kręgu artysty. Ma na swoim koncie m.in. opracowanie archiwalnych zapisków przyjaciół Witkacego („Powiernik Witkacego”) oraz liczne artykuły. Jego najnowsze dzieło – „Witkacy. Biografia” – to owoc wieloletnich poszukiwań i badań ale również miłości do tematu.

Rozmowę z Przemysławem Pawlakiem poprowadzi dr Dorota Niedziałkowska. Możemy spodziewać się żywej wymiany myśli – od anegdot z życia Witkacego, przez omówienie jego artystycznych wizji, po refleksje nad tym, co z legendy Witkacego przetrwało do dziś. Atmosfera spotkania z pewnością będzie niepowtarzalna. To rzadka okazja, by na żywo zanurzyć się w witkacowską rzeczywistość – pełną kontrastów i tajemnic.

Początek spotkania o godzinie 17:00.