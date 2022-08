Wymiana roślin w Puławach

Wszyscy chętni będą mogli przynieść swoje roślinki i wymienić się nimi z innymi uczestnikami. Można będzie je również sprzedać lub kupić czyjeś.

Puławska Wymiana Roślin organizowana przez Fundację Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łap to pierwsze tego typu wydarzenie w Puławach. Fundacja będzie miała swoje stoisko, na którym będzie można kupić rośliny w zamian za darowiznę do specjalnej puszki. W trakcie wydarzenia można wesprzeć działalność fundacji.

- Dla najmłodszych uczestników mamy dmuchańca do zabaw pod okiem świetnych animatorek! Dodatkowo, będziemy malować buzie oraz zapewniać wiele innych atrakcji dla dzieciaczków - zachęcają organizatorzy.