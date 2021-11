Wystawa Krystyny Piotrowskiej "Patrz mi w oczy" w Galerii Białej

Krystyna Piotrowska to uznana artystka sztuk wizualnych. Tworzy prace łączące fotografię, techniki graficzne i malarstwo. Jest autorką instalacji i wideo.



- Jej twórczość dotyka głównie tematu identyfikacji, pamięci, przemijania, historii oraz tożsamości żydowskiej - opowiadają organizatorzy wystawy.



W Lublinie będzie można podziwiać szerokie spektrum jej działalności artystycznej: od prac z lat 80. XX wieku, do dzieł ostatnich.



Wystawa będzie czynna do 14 stycznia. Wstęp wolny.