Motor Lublin - For Nature Solutions Apator Toruń. Hampel pokazał charakter 3:3 [relacja na żywo]

Zaledwie jeden dzień dzielił piątkowe starcie z For Nature Solutions Apatorem Toruń na Motoarenie z dzisiejszą konfrontacją przy Al. Zygmuntowskich. Motor Lublin przegrał w piątek 40:50 i aby myśleć o awansie do finału play-off PGE Ekstraligi, musi odrobić te straty. Początek rewanżowej potyczki zaplanowano na godz. 17. Transmisję zapewnia Eleven Sports. Zapraszamy również do śledzenia naszej relacji na żywo.