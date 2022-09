Zwierzęta z całego świata w Lublinie. W weekend wystawa ZOOPARK w Targach Lublin

Targi Lublin ponownie zamienią się w wyjątkową przestrzeń, w której będzie można spotkać najróżniejsze gatunki zwierząt, zarówno popularne jak i te z odległych krańców świata. Wystawa i Targi Zoologiczne ZOOPARK od lat gromadzą miłośników i właścicieli zwierząt, rodziny z dziećmi oraz najważniejsze marki branży zoologicznej.



W tym roku organizatorzy szykują kilka specjalistycznych stref i atrakcji. Wielbiciele domowych czworonogów będą mogli podziwiać wystawę kotów rasowych, wśród nich m.in. Devon Rex, Syberyjski, Bengal - łącznie ponad 100 osobników. Podobnie w przypadku królików - do Lublina przyjadą hodowcy, którzy zaprezentują ok. 200 królików ras zarówno popularnych, jak i rzadko spotykanych. Na ZOOPARKU będzie można znaleźć także świnki morskie, chomiki, szynszyle czy szczury. Specjalną atrakcją będą jeże pigmejskie.



Na osobną uwagę zasługuje strefa akwarystyki. Wśród atrakcji m.in. piękne dyskowce, zjawiskowe ryby z Jeziora Tanganika, wężogłowy, ryby z Ameryki Południowej, a także kraby, krewetki słodkowodne i raki akwariowe. Z kolei strefa terrarystyki ma być największą z dotychczasowych podczas ZOOPARKU. - Pytony tygrysie i zielone, warany (stepowe i panoptes horni), żółwie (sępie i diamentowe), teju – duże jaszczurki z Ameryki. Swoją obecność zapowiedziały też agamy, kameleony, gekony, a nawet żaby. Oprócz tego czeka na Was ponad 100 osobników tropikalnych pająków, w tym największy ptasznik na świecie – ptasznik goliat - wymieniają organizatorzy wydarzenia.



Nie zabraknie także zwierzaków zagrodowych. Do Lublina przyjadą m.in. szlachetny koń polski, kuce felińskie oraz szetlandzkie, alpaki oraz osły. Warto będzie zwrócić uwagę na krowę szkocką, charakteryzującą się niecodziennym wyglądem.



Organizatorzy zaproszą także na pokazy szkolenia psów obejmujące współpracę przewodnika i psa, którzy zaprezentują w jaki sposób psy: słuchają poleceń i je wykonują; spokojnie chodzą na smyczy, przy nodze w rozproszeniach i w towarzystwie innych psów.



Ozdobą targów będzie koncert solistów Teatru Muzycznego w Lublinie, który odbędzie się 11 września o godz. 13.30. W repertuarze zagoszczą znane i lubiane piosenki dla dzieci oraz przeboje dla rodziców.



Podczas targów będzie okazja spotkać się z hodowcami i odkryć nowości z branży zoologicznej. Ponadto będzie można wesprzeć finansowo zwierzaki z zaprzyjaźnionych schronisk, Fundacji Epicrates oraz Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE.



Bilety na wydarzenie kosztują od 15 do 70 zł. Wejściówki dostępne są na platformie tobilet.pl. Start w sobotę i niedzielę o godz. 10.