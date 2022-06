Cud nad Wisłą i przyjaciele - koncert w Puławach

To puławska grupa wykonująca znane utwory muzyki rozrywkowej, bluesowej, soulowej i jazzowej w nowych aranżacjach i interpretacjach. Zespół tworzą: wokalistka Alicja Bil-Traciłowska, pianista Leszek Skowyra, perkusista Kamil Korzeniowski oraz grający na gitarze basowej Łukasz Chamerke.



Z okazji koncertu w Domu Chemika formacja zaprosiła do gościnnego udziału przyjaciół. Na skrzypcach zagra Marta Mazurek wraz ze swoimi uczennicami - Polą Gąsior, Zuzanną Babut oraz Martyną Morawską. Na gitarze elektrycznej będzie można usłyszeć Piotra Mazurka, na akordeonie Dariusza Saramoka, a na drugim instrumencie klawiszowym zagra Sebastian Kruk. Wystąpią również wokalistki - Kamila Biel oraz Dorota Kapustka.



Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasie Ośrodka i w serwisie biletyna.pl. Rezerwacje pod numerem tel. 81 458 67 21.