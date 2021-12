Klasyka muzyki filmowej w Filharmonii Lubelskiej. Dwa koncerty

Motor żegna się z dwoma piłkarzami

Pierwsze decyzje kadrowe w Motorze. We wtorek klub z Lublina ogłosił, że Krzysztof Ropski i Dominik Kunca mogą sobie szukać nowych klubów. Dla nikogo nie jest to chyba wielkie zaskoczenie. Obaj zawodnicy w tym sezonie nie należeli na pewno do ulubieńców trenera Marka Saganowskiego. Słowak nie zaliczył zresztą ani jednego występu w II lidze.