Lublin Blues Session już po raz 12! W programie koncerty i wystawa

Jak co roku Fundacja Obszar Działań Artystycznych (ODA) z Lublina zaprasza wszystkich wielbicieli szeroko pojętego bluesa do udziału w wyjątkowym muzycznym wydarzeniu, jakim jest Lublin Blues Session. Od lat organizatorom udaje się zapraszać do Lublina znakomitych artystów nie tylko z kraju, ale i ze świata. W ramach LBS w Lublinie występowali już m.in. Boo Boo Davis, Teksasy, Jack Moore, Wanda Johnson i wielu innych.



Tegoroczne koncerty będą miały charakter one-man-band. 29 maja o godz. 18 na scenie Dzielnicowego Domu Kultury Czechów (ul. Kiepury 5a) wystąpią PG Petricca z Włoch oraz inicjator wydarzenia - Adam Bartoś.



PG Petricca jest przedstawicielem archaicznego, akustycznego, granego na ulicy bluesa. Koncertuje w małych klubach lub na specjalistycznych festiwalach. Muzyk ma własny sposób na wznoszenie emocji poprzez gitarę rezofoniczną, m.in. dzięki studiom nad mistrzami z delty. Artysta ma w dorobku trzy albumy z autorskim repertuarem. Obecnie promuję płytę "Bad Days" z 2021 roku.



Z kolei Adam Bartoś to lubelski wokalista i instrumentalista, autor tekstów i muzyki, któremu bliskie są gitary: akustyczna, rezofoniczna i elektryczna oraz harmonijka ustna. W swojej twórczości inspiruje się bluesem, jazzem, folkiem i rockiem lat 70. Nagrał dwie płyty z własnym repertuarem: "Dokąd pójdę" (2013) i "Nowy Ląd" (2017). W programie autorskie utwory w klimacie folk-rocka i bluesa oraz wybrane standardy.



- Każdemu z nich bliska jest tradycja bluesa, która obecna jest w ich twórczości. Obydwaj wykonawcy mają także wydane płyty z własnymi utworami - podkreślają organizatorzy.



Koncertom towarzyszyć będzie wystawa zdjęć Daniela Drobika pt. "Pamięci Seweryna Antonia". Fotografie poświęcone będą lubelskiemu muzykowi związanemu ze sceną bluesową. Antoń był kontrabasistą i basistą w zespole Adama Bartosia, JAH Trio czy Polskiej Orkiestrze Muzyki Filmowej. Muzyk zginął tragicznie w 2017 roku.



Bilety na wydarzenie kosztują 30 zł. Wejściówki dostępne są w przedsprzedaży na platformie ebilet.pl oraz w dniu koncertu w DDK SM Czechów.