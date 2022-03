Młodzi raperzy powalczą o "Złotą Czapkę". Przegląd Składów Rapowych

Ten przegląd to szansa dla początkujących raperów na występ przed szerszą publicznością. Chętni mogą zgłosić się do udziału w eliminacjach, a wybrani uczestnicy zostaną zgłoszeni do rywalizacji o statuetkę Złotej Czapki 2022.



Aby zapisać się do konkursu o Złotą Czapkę należy wysłać swoje zgłoszenie na e-mail: musicstudiofala@gmail.com, podając w tytule "ZŁOTA CZAPKA 2022", nazwę, opis i zdjęcie składu. Zespoły przygotują po trzy utwory. Podczas eliminacji wykonają dwa z nich, a wybrane składy które przeją do finału, wykonają trzeci utwór.



Dla uczestników przygotowano atrakcyjne nagrody, m.in. sesję w profesjonalnym studio nagrań i gadżety. Pośród jurorów znajdzie się m.in. znany muzyczny producent Zetena.



Zmagania wykonawców będzie można podziwiać w Domu Kultury LSM w piątek od godz. 16.30. Tego wieczora na scenie wystąpią także artyści lubelskiej sceny hip-hopowej, którzy będą brali udział w konkursie, m. in. SNG, Totetypy, Brydżyt, a także inne składy. Gwiazdą wydarzenia będzie raper Lopez LPZ.



Wstęp: 15 zł. Dla uczestników konkursu: 5 zł. Część dochodów z przedsięwzięcia zostanie przeznaczona na cele charytatywne.