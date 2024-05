Polak wciąż bez wygranej na PGE Narodowym. Pięciu zawodników Orlen Oil Motoru na torze, tylko jeden w finale

To była już ósma impreza, która obyła się na stadionie w stolicy. Kibice liczyli na to, że dojdzie do przełamania i wreszcie z triumfu w zawodach będzie cieszyć się reprezentant Polski.

Fani speedwaya ściskali kciuki szczególnie za Bartosza Zmarzlika z Orlen Oil Motoru, a ten wystąpił w trzecim biegu i na „dzień dobry” go wygrał. W czwartej gonitwie świetnie zaprezentował się Szymon Woźniak, a gorzej poszło drugiemu z żużlowców „Koziołków” – Dominikowi Kuberze.

Wiele działo się w biegu ósmym z udziałem Woźniaka i Zmarzlika. Pierwszy z nich początkowo jechał po drugie miejsce, ale ostatecznie dojechał do mety jako ostatni. Z kolei mistrz świata walczył o drugą pozycję, ale w ostatniej chwili stracił ją na rzecz Roberta Lamberta.

Kolejna gonitwa z udziałem Zmarzlika też dostarczyła sporej dawki emocji. Polak zaciekle, ale na szczęście udanie walczył z Kaiem Huckenbeckiem i Leonem Madsenem o pierwsze miejsce. Jednak w kolejnej swojej próbie lider Orlen Oil Motoru przyjechał do mety trzeci. Po 19. wyścigu pewny wygranej w serii zasadniczej był już Jason Doyle, który na PGE Narodowym ścigał się jak natchniony (zupełnie inaczej wygląda jego forma w PGE Ekstralidze) i pokonał w bezpośrednim pojedynku Zmarzlika.

W pierwszym półfinale doszło do bardzo groźnej sytuacji – Huckenbeck zahaczył o Jacka Holdera i zaliczył upadek do tego mocno uderzając głową o tor. Niemiec po kilku minutach zdołał wstać o własnych siłach, ale w powtórce już nie wystąpił. Bieg wygrał Doyle, przed Lambertem i Holderem.

W drugim półfinale z udziałem Biało-Czerwonych Woźniak jechał przed Zmarzlikiem, ale nie utrzymał prowadzenia. Bieg wygrał zawodnik „Koziołków” Tym samym zapewnił sobie miejsce w finale. Wraz z nim do decydującej rozgrywki awansował Martin Vaculik. W starciu najlepszych Doyle wygrał start i skutecznie odpierał późniejsze ataki Zmarzlika. Trzeci był Lambert, a stawkę zamknął Vaculik.

Jak wypadła reszta zawodników mistrza Polski? Holder zakończył zmagania na piątej pozycji z dorobkiem 11 punktów. Dziesiąty był Fredrik Lindgren, który uzbierał siedem „oczek”. Zdecydowanie gorzej poszło przede wszystkim Kuberze, który był dopiero piętnasty (dwa punkty). Debiutant, czyli Mateusz Cierniak zanotował za to cztery zera i jedną trójkę. Dzięki temu był „oczko” wyżej od klubowego kolegi.

Wyniki Orlen FIM Speedway Grand Prix w Warszawie:

Jason Doyle (Australia) 20 (3,3,2,3,3,3,3) *2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 15 (3,1,3,1,2,3,2) * 3. Robert Lambert (Wielka Brytania) 12 (3,2,1,2,1,2,1) * 4. Martin Vaculik (Słowacja) 14 (1,3,2,3,3,2,0) * 5. Jack Holder (Australia) 11 (1,1,3,3,2,1) * 6. Szymon Woźniak (Polska) 9 (3,0,2,2,2,0) * 7. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 9 (2,2,3,0,1,1) * 8. Kai Huckenbeck (Niemcy) 9 (2,1,2,1,3,u/-) * 9. Mikkel Michelsen (Dania) 8 (2,2,1,3,0) * 10. Fredrik Lindgren (Szwecja) 7 (1,2,3,d,1) * 11. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 6 (2,3,0,0,1) * 12. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 6 (0,1,1,2,2) * 13. Jan Kvech (Czechy) 5 (1,3,0,1,0) * 14. Mateusz Cierniak (Polska) 3 (0,0,0,0,3) * 15. Dominik Kubera (Polska) 2 (0,0,0,2,0) * 16. Leon Madsen (Dania) 2 (0,w,1,1,0) * 17. Bartłomiej Kowalski (Polska) 0 (0) * 18. Damian Ratajczak (Polska) – NS.

Bieg po biegu

Doyle, Huckenbeck, Vaculik, Lebiediew (55,64) Lambert, Michelsen, Kvech, Madsen (55,75) Zmarzlik, Woffinden, Holder, Cierniak (55,90) Woźniak, Bewley, Lindgren, Kubera (55,13) Woffinden, Bewley, Lebiediew, Kowalski (55,02) Kvech, Lindgren, Huckenbeck, Cierniak (55,72) Doyle, Michelsen, Holder, Kubera (55,29) Vaculik, Lambert, Zmarzlik, Woźniak (55,66) Holder, Woźniak, Lebiediew, Kvech (55,65) Zmarzlik, Huckenbeck, Madsen, Kubera (55,69) Lindgren, Doyle, Lambert, Woffinden (54,76) Bewley, Vaculik, Michelsen, Cierniak (55,33) Michelsen, Lebiediew, Zmarzlik, Lindgren (d) (55,36) Holder, Lambert, Huckenbeck, Bewley (56,28) Doyle, Woźniak, Madsen, Cierniak (55,95) Vaculik, Kubera, Kvech, Woffinden (55,09) Cierniak, Lebiediew, Lambert, Kubera (55,38) Huckenbeck, Woźniak, Woffinden, Michelson (55,63) Doyle, Zmarzlik, Bewley, Kvech (55,20) Vaculik, Holder, Lindgren, Madsen.

Półfinały

(56,34) Doyle, Lambert, Holder, Huckenbeck (55,27) Zmarzlik, Vaculik, Bewley, Woźniak

Finał