Trwa święto miłośników militariów!

Na kolekcjonerów czekała szeroka oferta związana z historią militarną, bronią oraz mundurami z różnych okresów i regionów. Przypinki, berety, spodnie polowe czy trzewiki z epoki cieszyły się popularnością wśród młodzieży.

Spacerując po hali Targów Lublin, można było spotkać ekspertów, zdobyć nową wiedzę , wymienić się doświadczeniami czy obejrzeć pokazy z praktycznych szkoleń.

W strefie taktyczno-survivalowej, miłośnicy moro mogli znaleźć odzież z najnowszej kolekcji, obuwie, sprzęt termowizyjny, latarki, noże, artykuły strzeleckie czy sprzęt biwakowy.

Odwiedzający mogli podziwiać wystawę sprzętu i pojazdów militarnych, wśród nich nie zabrakło czołgu Abrams, MRAP, zestawu przeciwpancernego i przeciwlotniczego, jak również pojazdu wykorzystywanego do zabezpieczenia medycznego i wszelkiego rodzaju działań poligonowych.

Miłośnicy strzelectwa, mieli okazję poćwiczyć pod okiem specjalistów, którzy przygotowali specjalny tor symulujący działania w budynkach. Zadaniem uczestników było poruszanie się po pomieszczeniach, identyfikacja celów i wyeliminowanie ich za pomocą ASG . Dla zwiedzających została udostępniona strzelnica laserowa, która jest nowym narzędziem używanym do treningu i bezpiecznej zabawy. Dla tych bardziej zaawansowanych czekała, strefa specjalistyczna w której można było zasięgnąć opinii producentów a także zapoznać się branżowymi nowinkami.

Wydarzenie potrwa do niedzieli.