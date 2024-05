Wisła Grupa Azoty Puławy podniosła się z kolan w starciu z rezerwami Zagłębia Lubin

Wiosną każdy zdobyty przez Dumę Powiśla punkt może okazać się na wagę złota. Puławianie bowiem wciąż walczą o utrzymanie i choć są coraz bliżej założonego celu to muszą w każdej kolejce mieć się na baczności.

Nie inaczej było w sobotę kiedy Mateusz Klichowicz i spółka pojechali do Lubina na mecz z tamtejszą drużyną rezerw Zagłębia. Mecz od samego początku był wyrównany i żadna ze stron nie potrafiła osiągnąć w nim znaczącej przewagi. Obie drużyny skupiały się głównie na uważnej grze w obronie i bały się podjąć większe ryzyko będąc w fazie atakowania. Goście niezłą okazję mieli w 30. minucie kiedy po rzucie rożnym strzelał Kamil Kumoch, ale bez efektu. Z kolei miejscowi najlepszą szansę mieli po strzale z dystansu Jakuba Antczaka, ale był on niecelny.

Zdecydowanie więcej emocji, a przede wszystkim aż cztery bramki, przyniosło drugie 45. minut sobotniego spotkania. W 54. minucie piłkę z prawej strony boiska dośrodkował Daniel Dudziński, a jego podanie skutecznym strzałem głową wykończył Kacper Terlecki.

Wiślacy nie zdążyli na dobre pozbierać się po stracie gola, a chwilę później przegrywali już dwoma golami. Tym razem kapitalną indywidualną akcją popisał się Paweł Kruszelnicki po czym mocnym strzałem pokonał stojącego w bramce Wisły Oskara Mielcarza.

Wydawało się, że ekipa trenera Mikołaja Raczyńskiego jest na kolanach, ale puławianie pokazali charakter. W 62. minucie ciężar gry na siebie wziął Mateusz Klichowicz i oddał strzał z dystansu zdobywając gola kontaktowego. Puławianie poczuli, że mogą odwrócić losy tego spotkania i ruszyli do kolejnych ataków. Zagłębie II wytrzymało ich napór do 79. minuty. Wówczas Kacper Kaczorowski dobrze zagrał do Klichowicza, a ten trafił na 2:2 ustalając wynik spotkania.

Pławienie po dwóch ostatnich meczach wyjazdowych dopisali na swoje konto cztery punkty. Jednak bezpośredni rywale w walce o utrzymanie również powiększają swój dorobek. 17 maja Wiślacy zagrają trzeci z rzędu mecz na obcym terenie – tym razem w Jastrzębiu Zdroju z tamtejszym GKS. I jeśli wygrają będą już o krok od utrzymania na poziomie eWinner Drugiej Ligi.

Zagłębie II Lubin – Wisła Grupa Azoty Puławy 2:2 (0:0)

Bramki: Terlecki (54), Kruszelnicki (55) – Klichowicz (62, 79).

Zagłębie II: Weirauch – Kolan, Sochań, Lepczyński, Terlecki – Antkiewicz (63 Reguła), Kizyma, Kocaba, Dudziński (79 Dziewiatowski), Kruszelnicki (69 Ratajczyk) – Adamski.

Wisła: Mielcarz – Flak (72 Kaczorowski), Noiszewski, Tkocz, Seweryś, Kargulewicz (59 Pawłas) – Bortniczuk (38 García), Janicki (72 Kołtański), Kumoch, Klichowicz – Giel (60 Wiech).

Żółte kartki: Kruszelnicki, Sochań, Kocaba – Flak, Janicki, Tkocz, Pawłas, Kołtański.

Sędziował: Rafał Rokosz (Katowice).