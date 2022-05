Największe przeboje Roxette w Centrum Kongresowym UP

Na scenie pojawią się laureaci Europejskiego Festiwalu Coverów Gwiazd - Marzena Pitula, wieloletnia liderka zespołu Kakadu oraz Daniel Ksel, lider zespołów Baby Rock i Shapeles.

Artyści zmierzą się z repertuarem legendarnego szwedzkiego zespołu Roxette. Wokalistom będzie towarzyszył band Roxanne wielokrotny laureat Festiwalu Muzyczna Kuźnia.

W repertuarze takie hity Roxette, jak "It must have been love", "Fading like a flower" czy "Listen to your heart".

Bilety na koncert kosztują 80 i 100 zł. Wejściówki dostępne m.in. na platformie kupbilecik.pl.