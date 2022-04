Roksana Węgiel w Lublinie

Roksana Węgiel to zwyciężczyni pierwszej edycji The Voice Kids oraz Eurowizji Junior 2018. Te sukcesy przyniosły jej ogromną popularność w kraju. W 2019 roku otrzymała nominację do Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku.

Jej singiel pt. "Lay Low" trafił na zagraniczny rynek, a teledysk w ciągu miesiąca przekroczył 6 milionów wyświetleń na YouTube.

