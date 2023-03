Centrum Kultury ponownie zaprosi na "Ryt przejścia"

Widzowie spektaklu sami mogą zdecydować, w jaki sposób uczestniczyć w przedstawieniu. Można biernie obserwować, ale można też decydować, do której sali wejść, co zobaczyć.



- Możesz siedzieć i obserwować, możesz chodzić, możesz tańczyć, możesz krzyczeć, możesz robić zdjęcia. To jest twój Ryt przejścia - zapowiadają organizatorzy.



Spektakl jest inspirowany twórczością Antonina Artauda i Wacława Niżyńskiego oraz światem zwierząt totemicznych.



Organizatorzy spektaklu proszą o kontakt pod adresem mailowym: rytprzejscia@gmail.com w celu otrzymania instrukcji przygotowania się do spektaklu.



Bilety na przedstawienie kosztują od 30 do 50 zł. Spektakl będzie można oglądać codziennie od 24 do 28 marca o godz. 20.