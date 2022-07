"Dzień dobry, jestem..." - w sobotę finał dwutygodniowych warsztatów Teatru Andersena

W zajęciach teatralnych, ruchowych i muzycznych bierze udział młodzież w wieku 14-17 lat. To 11 osób z Ukrainy i tyle samo z Polski. Wszyscy pod okiem aktorów i pracowników Działu Edukacji Teatralnej Teatru Andersena pracują nad wspólnym projektem.



- Zaczęliśmy bardzo zwyczajnie, od poznania się nawzajem, rozmawialiśmy o tym co nas czeka przez te dwa tygodnie wspólnej pracy i ustaliliśmy zasady współpracy – nasz wewnętrzny regulamin - podkreśla Agata Will z Teatru Andersena.



Zajęcia prowadzą: Małgorzata Adamczyk (koordynatorka), Angelika Karczmarz (wychowawczyni), aktorzy: Piotr Bublewicz, Daniel Lasecki, Kinga Matusiak-Lasecka, Łukasz Staniewski i Yaroslava Yevdokymenko.



Już w najbliższą sobotę o godz. 16 w siedzibie Teatru Andersena (Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1) odbędzie się finałowy pokaz przygotowanego przez warsztatowiczów spektaklu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.