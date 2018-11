Jak tańczy Ameryka. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie [program]

Świetnych tancerzy oglądamy w tym roku wyjątkowo długo, bo od 16 do 25 listopada. Otwarciem jest dzisiejszy (godz. 19 w CK) premierowy pokaz spektaklu Colleen Thomas „but the sun came up and we were here/ale słońce wzeszło i już w nim trwaliśmy”. Amerykańska choreografka pracująca z tancerzami z Polski, Ukrainy, Białorusi i USA szuka odpowiedzi, czy indywidualne poczucie tożsamości, intuicja i siła mogą zaradzić podziałom świata.

Spektakl dotyczący ludzkich relacji jest jednym z nurtu amerykańskiego w programie tegorocznych MSTT.

***

Największe amerykańskie gwiazdy tegorocznych MSTT to Ailey II i Alonzo King LINES Ballet. Dwa taneczne zespoły - pierwszy z ponad 40-letnim dorobkiem, drugi blisko dekadę młodszy - oba bardzo ważne dla historii amerykańskiego tańca współczesnego i... lubelskiego.

– Ze wzruszeniem będę oglądała ich na scenie Centrum Spotkania Kultur. Przez ponad dwadzieścia lat zmienił się świat tańca, zmieniliśmy się my jako tancerze, ale to kolejne spełnione marzenie sprzed lat – mówi Anna Żak z Lubelskiego Teatru Tańca, który organizuje Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca.

Jest rok 1994. W Lublinie, w którym nie ma jeszcze hipermarketów, ani McDonalda, ani metra ścieżki rowerowej, za to przy Poczcie Głównej jest rząd budek telefonicznych - młodzi ludzie tańczą. Zajęcia, które prowadzi Hanna Strzemiecka mają w Chatce Żaka. Nie tworzą jeszcze Lubelskiego Teatru Tańca ani nawet Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej.

– Czasami po próbach, Hanka zabierała nas do mieszkania, gdzie pokazywała, przywiezione z Ameryki kasety VHS, otwierając przed nami świat tańca na najwyższym poziomie. Stawialiśmy pierwsze kroki na scenie ale poznawaliśmy twórczość legend amerykańskiego tańca: Paula Taylora, Merca Cunninghama, Trishy Brown. Wtedy też oglądaliśmy słynne „Revelations” Alvina Aileya, które już wówczas miało ponad 30 lat. Dla nas jednak wszystko było nowe i ciekawe. Nikt nie myślał jeszcze, że zwiążemy swoje życie z tańcem współczesnym i nie spodziewaliśmy się, że światowe ikony tańca będziemy zapraszać do Lublina, że będą gośćmi naszego festiwalu, o którym jeszcze wtedy nie śniliśmy. A 10 lat później, w Nowym Jorku spełniło się marzenie Hanny Strzemieckiej, kiedy jej spektakle tańczyliśmy w studio Merce Cunningham Dance Company. Po kilku kolejnych z Ryszardem Kalinowskim byłam w San Francisco w studio Alonzo Kinga. Mieliśmy tam próby do naszego „Ku dobrej ciszy” i mogliśmy obserwować tancerzy Kinga w salach prób obok – dodaje Anna Żak.

***

Wspominana przez Annę Żak „Revelations” to choreografia stworzona w latach 60-tych. przez założyciela kompanii Alvina Ailey’a wykorzystująca pieśni, kazania, gospel oraz bluesa. Jest ona nadal w repertuarze zespołu, zobaczymy ją 17 i 18 listopada (godz. 18 w CSK) w Lublinie. Jesteśmy na trasie kilkudziesięciu miast na świecie, w których Ailey II będzie występował w tym sezonie. Alvin Ailey (1931 - 1989) amerykański tancerz i choreograf pochodzący z Teksasu, swój pierwszy zespół założył w Nowym Jorku w 1958. Stworzył jedną z najpopularniejszych kompanii tanecznych w USA. W programie nowojorskich gości zobaczymy jedną jego choreografię. Właśnie „Revelations”.

„Dusza i wysoka sprawność techniczna rzadko idą w parze w świecie artystycznym. Istnieją jednak rzadko spotykani artyści, którzy władają płynnie obydwoma. Jakby na to nie spojrzeć... choreograf Alonzo King znajduje się wśród nich” - piszą krytycy o twórcy kolejnej amerykańskiej kompanii, która zobaczymy w Lublinie.

***

24 listopada (godz. 18) w CSK tańczy Alonzo King Lines Ballet. 66-letni dziś pochodzący z Georgii tancerz i choreograf swój zespół założył w San Francisco na początku lat 80. ubiegłego wieku. Jego choreografie są w repertuarze wielu zespołów od The Royal Swedish Ballet przez Ballet Béjart po Hong Kong Ballet. Do Lublina jego tancerze przywiozą „Art Songs”. Choreografię przy powstaniu której z Alonzo Kingiem pracowała izraelska mezzosopranistka Maya Lahyani. To sytuacja charakterystyczna, bo twórca ponad 170 spektakli często współpracuje ze światowej sławy muzykami i artystami.

Amerykańskość w programie MSTT dopełnia kompania.

Oprócz nich w programie MSTT Wojciech Mochniej (PL/Kanada), choreografowie związani z siecią tańca Aerowaves: Linda Hayford - Inside Out (Francja), Fouad Boussouf - Compagnie Massala (Francja) i Núria Guiu Sagarra (Hiszpania). Przyjadą też laureaci konkursów choreograficznych i studenci wydziałów tańca z Polski oraz goście z Białorusi i Ukrainy.

Dla fachowców będą warsztaty tańca i pisania o tańcu. Widzom organizatorzy proponują jeszcze projekcje filmowe (oczywiście krążące wokół tańca i amerykańskich twórców).

BILETY: na spektakle w CK (Peowiaków 12) 15/25 zł / 12 zł do nabycia w kasie Centrum Kultury w Lublinie oraz online na stronie bilety.ck.lublin.pl; na spektakle w CSK (pl. Teatralny 1) 30-70 zł w kasach CK i CSK oraz online na stronach ck.lublin.pl i spotkaniakultur.com

PROGRAM

16 listopada: godz. 19 CK spektakl Colleen Thomas - „but the sun came up and we were here/ale słońce wzeszło i już w nim trwaliśmy” - premiera (USA/Polska/Ukraina/Białoruś), 55 minut

17 listopada: godz. 18 CSK AILEY II - “Where there are tongues”, 27 minut/”Road to One”, 15 minut/”The Hunt”, 14 minut/”Revelations”, 36 minut (USA) • godz. 21 CK Colleen Thomas - “but the sun came up and we were here/ale słońce wzeszło i już w nim trwaliśmy”

18 listopada: godz. 18 CSK AILEY II - “Where there are tongues”, 15 minut/”The Hunt”, 14 minut/”Revelations”, 36 minut (USA) • godz. 21.00 CK Wojciech Mochniej “We_selle” - premiera lubelska (Kanada/ Polska), 60 minut

19 listopada: godz. 18 CK - Iwona Olszowska/Marcin Janus „Koncert na organy” (Polska), 25 minut; Ramona Nagabczyńska „RE//akumulacja” (Polska), 40 minut

20 listopada: godz. 18 CK Olga Labovkina „In/Way/Out” (Białoruś) 30 minut; Buchok ART Family „SOS (self ongoing speculations)” (Ukraina), 45 minut

21 listopada: godz. 18 CK Anna Nowicka „Raw light” (Polska) 45 minut; Katarzyna Sitarz „PER-SONA” (Polska) 40 minut

22 listopada: godz. 18 CK Valeria Kripatch „Tragicomedy From point A to point B” (Białoruś), 15 minut; Adi Weinberg - Prejna „Babie lato” (Polska/ Izrael), 15 minut; Olga Labovkina „Don’t name me” (Białoruś), 10 minut; STRUCTURERS - „Hunters. Futuristic imagination about time” (Białoruś), 9 minut; Inna Aslamova – „Something about us” (Białoruś, Ukraina, Polska) , 60 minut

23 listopada: godz. 18 CK “The Backyard” (USA), 45 minut • godz. 19 CK Linda Hayford - Inside Out “Shapeshifting” (Francja), 20 minut; Núria Guiu Sagarra “Likes” (Hiszpania), 40 minut • Godz.20:30 CK “The Backyard” (USA), 45 minut

24 listopada: godz. 18 CSK Alonzo King LINES Ballet „Art Songs”, 25 minut/”Figures of Speech”, 56 minut (USA) • godz. 20.30 CK Fouad Boussouf - Compagnie Massala „NÄSS (Les Gens)” (Francja), 40 minut

25 listopada godz. 19 CK „MŁODA POLSKA”, 90 minut Ilona Gumowska „Moira”; Agnieszka Janicka „Lead me”; Jarosław Mysona „Stonewall Inn”; Jakub Lewandowski „Melancholia”; Pracownia Tańca PRYZMAT „zeSTROjeNIE”; Łukasz Zgórka „Jak rozebrałem tęczę, czyli sprawdzam grunt”; Katarzyna Leszek/Wojciech Furman „(nie)wiara”; Magdalena Skowron „Więcej”; Monika Pluta/Olga Blachnierek- „Nie(perfekcyjna)”

Kino 22 MSTT - Kino Centrum Kultury (wstęp wolny): 19 listopada - godz 20:30 - „Rize”, reż. David LaChapelle • 20 listopada - godz 20:30 - „Frances Ha”, reż. Noah Baumbach • 21 listopada - godz 20:30 - „West Side Story”, reż. Robert Wise, Jerome Robbins • 25 listopada - godz 17:00 - „Bobbi Jene”, reż. Elvira Lind