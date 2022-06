Otwarta Scena Amatora w Nałęczowie

W ramach przeglądu tradycyjnie będzie można zobaczyć najnowsze spektakle amatorskich grup teatralnych osób dorosłych. Grupy będą miały okazję wymienić się doświadczeniami scenicznymi, podpatrzeć warsztat aktorski swoich kolegów, a dla widzów będzie to szansa na bliskie spotkanie z pasjonatami teatru.



Przegląd rozpocznie się w piątek o godz. 10. Grupa Notoco Senior z Kraśnika zaprezentuje spektakl "Sztetl Kraśnik". W planach będą jeszcze cztery pokazy, w ramach których wystąpią artyści z Poniatowej, Lublina i Nałęczowa. To właśnie lokalny Teatr Młodzi Duchem zakończy sobotnią część przeglądu o godz. 20 spektaklem "Na przepadłe, czyli co się stało z teatrem?!".



Merytorycznej oceny prezentowanych spektakli dokona profesjonalne jury w składzie: Agnieszka Koecher-Hensel - teatrolożka, organizatorka warsztatów teatralnych, spektakli, koncertów i wystaw artystycznych. Pracownik Zakładu Historii i Teorii Teatru IS PAN



Kolejne emocje w sobotę wieczorem. Najpierw o godz. 18 będzie można obejrzeć występ Młodzieżowej Grupy Teatralnej z Nałęczowa, a chwilę później odbędzie się oficjalne podsumowanie przeglądu i wręczenie nagród.



Wydarzenie zakończy spektakl "Pieśni Miłości i Nienawiści" w wykonaniu Stanisława Górki z towarzyszeniem Andrzeja Perkmana. Stanisław Górka to profesor sztuk teatralnych, aktor teatralny i filmowy, znany szerokiej publiczności choćby z telewizyjnego serialu "Plebania".



Bilety na wydarzenie kosztują od 10 do 60 zł.