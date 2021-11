Repertuar Teatru Andersena w listopadzie

SŁOWIK I BABKA NATURA - wiek: 5+ / czas: 50 min.



W “Słowiku” twórcy sięgają po klasyczną opowieść H. Ch. Andersena, by na jej bazie zbudować zupełnie nową historię. Babcia Dora całe życie mieszkała na wsi, nie jest jednak zwyczajną Babcią – rozmawia z Matką Naturą, zna mnóstwo legend i baśni, a Dziadek jest zapalonym pszczelarzem,. Po jego śmierci gospodarstwo trzeba sprzedać. Babcia, wraz z ukochaną świnią i gęsią, jest zmuszona zamieszkać u swojego syna i jego rodziny w mieście. Straci tu też kontakt z Matką Naturą. Co z tego wyniknie?



Repertuar:

Sobota, 6, 13 listopada, g. 16:00

Niedziela, 7, 14 listopada, g. 12:00



CALINECZKA - wiek 5+ / czas: 70 min.



Piękna maleńka dziewczyna jest nieszczęśliwa, bo… jest zbyt piękna! Przez co nikt nie traktuje jej poważnie. Od tak urodziwej osoby wymaga się przecież jedynie tego, by była… i prezentowała się atrakcyjnie. Calineczka chce czegoś więcej - miłości, spełnienia i wolności. Na razie jednak wszyscy spotkani na jej drodze – Ropucha, Chrabąszcz, Kret – chcą mieć ją na własność i zmienić, każdy na swój sposób. Calineczka to spektakl o poszukiwaniu siebie i własnej drogi.



Repertuar:

Sobota, 20, 27 listopada, g. 16:00

Niedziela, 21, 28 listopada, g. 12:00



Bilety na spektakle kosztują 30 zł od osoby.