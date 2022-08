Spektakl "Bovary" w Centrum Kultury

To koprodukcja Gostner Hoftheater i Fundacji Od Wschodu do Zachodu. Fundacja powstała w Lublinie w 2019 roku i współtworzą ją artystki: Joanna Lewicka (reżyserka spektaklu), Katarzyna Tadeusz i Marta Góźdź.



Akcja przedstawienia rozegra się na trzech poziomach: historii Madame Emmy Bovary, historii procesu Gustave'a Flauberta, który był sądzony za tę właśnie (powieść) i historii czterech współczesnych kobiet, które ujawniają, że w roku 2022, nie jesteśmy pod względem równości o wiele dalej niż w 1856 roku.



Spektakl bogaty w muzyczne akcenty zaprezentuje kobiecą, wielogłosową i wielokodową, opowieść o frustracji, nieustannym dostosowywaniu się i spełnianiu pozornie niemożliwych do pokonania ról społecznych.



Bilety na spektakl kosztują 10/20 zł.