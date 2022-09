Spektakl "Sie kochamy" w Puławach

Sztuka autorstwa Murraya Schisgala to opowieść o klasycznym trójkącie miłosnym, w którym to mężczyźni knują zaskakującą w skutkach intrygę. Adaptacji oraz reżyserii podjął się Ruszard Stępień, a w obsadzie spektaklu znaleźli się Anna Maj, Piotr Rozdoba i Ryszard Stępień.



- Znakomita farsa o przewrotności ludzkiej natury, wspaniale napisane dialogi i humor rodem z najlepszych amerykańskich

komedii filmowych – wymieniają zalety spektaklu jego organizatorzy.



Bilety w cenie 20 zł (parter), 15 zł (balkon) do nabycia w serwisie Biletyna.pl oraz w kasie POK.