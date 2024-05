Mistrzowie i uczniowie, czyli gala programu mentoringowego na KUL

Biuro Karier Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podsumowało kolejną edycję programu mentoringowego. Przez ostatnie tygodnie studenci pod czujnym okiem swoich mentorów z Biura Karier KUL rozwijali swoje kompetencje i dążyli do lepszego wykorzystania swojego potencjału. Uczestnicy programu mogli także skorzystać z porad z zakresu poradnictwa zawodowego i coachingu.

– To niezwykłe wydarzenie jest dla nas okazją oczywiście do refleksji nad rozwojem oraz osiągnięciami, jakie wspólnie określiliśmy sobie w ramach programu. Warto zauważyć ogromny postęp jaki dokonał się od pierwszej edycji naszego programu mentoringowego, który stale ewoluuje dostosowując się do potrzeb i oczekiwań naszej społeczności. Program stał się bardziej międzynarodowy, za sprawą prowadzenia także procesu anglojęzycznego, co umożliwiło szerszy zasięg, ale także dostęp do wiedzy i doświadczenia naszych mentorów – mówiła podczas gali prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Ewa Trzaskowska.