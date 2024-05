Voo-Voo w Fabryce Kultury Zgrzyt

Trudno znaleźć drugi taki sam zespół. Voo-Voo jest nieprzerwanie aktywny od lat 80-tych, a oprócz tego jest synonimem muzycznego kunsztu. Wciąż poszukuje i nie daje się wpisać w sztywne ramy podziałów gatunkowych. Grupa Wojciecha Waglewskiego znana jest przede wszystkim z niepowtarzalnych występów na żywo. Najnowsza płyta Voo Voo pt. „Premiera” jest po części wynikiem koncertowej passy, a także chęci zaprezentowania publiczności aktualnej formy zespołu. Większość utworów została zarejestrowana „na setkę” podczas improwizacji w studio nagraniowym. Tak o powstawaniu albumu mówi Wojciech Waglewski: „Przy okazji tych nagrań doszło do fantastycznej współpracy z dwiema kobietami: Mashą Natanson i z Hanią Rani. Spotkania zespołu w studiu były bardzo intensywne. Nagrania trwały krótko po to by nie uronić nic z energii, którą mamy nadzieję przenieść na scenę podczas koncertów". Początek koncertu o godzinie 20:00. Bilety do nabycia na goingapp.